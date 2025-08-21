Acquista il giornale
Basket, l'Italia cade contro la Lettonia all'esordio del Torneo dell'Akropolis

Gli azzurri incappano in una serata decisamente storta e vengono sconfitti 83-68 al termine di una gara dominata in lungo e in largo da Porzingis e compagni

di MATTEO AIROLDI
21 agosto 2025
Pozzecco (ANSA)

Atene (Grecia), 21 agosto – Comincia con un passo falso il torneo dell’Akropolis per l’Italbasket che perde 83-68 contro la Lettonia rimediando, a dieci giorni dal successo ottenuto proprio contro i baltici a Trieste, la prima sconfitta in questa marcia di avvicinamento ai prossimi Europei. I ragazzi di coach Pozzecco ad OAKA sono incappati nella più classica delle serate storte su tutti i fronti (difensivo e offensivo), ma soprattutto su quello legato al tiro da fuori, dove è arrivato un assai negativo 2/17. Tiro da tre che è stato invece il punto di forza della Lettonia, che ha chiuso con un eccellente 15/31 da oltre l’arco dei 6.75 metri una gara che ha di fatto comandato dall’inizio alla fine, arrivando a scollinare anche i 20 punti di vantaggio. A brillare sul fronte Lettone sono stati Rolands Smits con 13 punti e il duo formato da Davis Bertans e Kristaps Porzingis, che hanno chiuso con 12 punti a testa (per il lungo degli Hawks ci sono anche 8 rimbalzi a tabellino). All’Italia, che ha avuto una reazione convincente soltanto tra primo e secondo quarto, non sono bastati i 17 punti di Matteo Spagnolo e i 14 di Momo Diouf. Domani per gli azzurri subito un’opportunità di riscatto contro la Grecia padrona di casa.  

La gara

Avvio decisamente in salita e troppo soft per gli azzurri, che faticano a decifrare e contenere le iniziative offensive di una Lettonia che gioca in maniera decisamente corale e trova la via del canestro con estrema facilità partendo con un bruciante 14-2 di parziale e tocca il suo massimo vantaggio nel primo tempo sul 22-8 mandato a bersaglio da oltre l’arco dei 6.75 metri da Steinbergs. È l’ingresso in campo di Saliou Niang a dare la scossa all’Italbasket: l’esterno della Virtus – in tandem con il nuovo compagno Diouf – mette in campo grande energia e permette alla compagine azzurra di rientrare in singola cifra di svantaggio e chiudere il quarto d’apertura sotto 25-16. Giocate di intensità che iniettano fiducia nei ragazzi di coach Pozzecco che canestro dopo canestro continuano a risalire la china fino a trovare la parità a quota 27 con il sigillo di Fontecchio. L’Italia deve però fare i conti con l’enorme fatica nel trovare il bersaglio dalla lunga distanza (0/11 da tre nei 20’ iniziali) e così finisce per pagare di nuovo dazio, perché la Lettonia canestro da tre lo fa e, grazie alle stilettate da oltre l’arco di Kurucs, Smits e Bertans, riprende il largo rientrando negli spogliatoi avanti 42-33. La pericolosità dall’arco della Lettonia soprattutto sul lato debole (11/23 da oltre i 6.75 metri per i baltici all’alba del terzo quarto) continua ad essere una costante anche nella ripresa, con la squadra di Luca Banchi che continua a dettare il passo e a tenere l’Italia a distanza di sicurezza, toccando il nuovo massimo vantaggio sul +21 mandato a bersaglio con una tripla di Bertans (62-41) a poco meno di 2’ dall’ultimo mini-intervallo. L’Italia, contrariamente a quanto successo tra primo e secondo quarto, accusa il colpo e non riesce né a ritrovare la giusta aggressività difensiva né un buon ritmo in attacco, basti pensare che la prima tripla azzurra la manda a bersaglio Spissu dopo ben 14 errori di squadra. Il +17 a 10’ dalla fine (66-49) rappresenta un assai confortevole cuscinetto di sicurezza per la Lettonia, che nel quarto quarto tiene ben salde le mani sul manubrio e non ha il minimo tentennamento, riuscendo così a mettere in sicurezza il successo senza particolari patemi.

© Riproduzione riservata

