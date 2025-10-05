Basket Serie A: Tortona fa il colpaccio contro Milano, bene Brescia all'overtime

Bologna, 5 ottobre 2025 – La prima giornata del campionato di Serie A di basket, cominciata con il blitz di Trapani sul campo di Trieste, ha subito regalato sorprese: la più eclatante è senza dubbio il colpaccio della Bertram Tortona di coach Mario Fioretti – ex di giornata – sul campo dell’EA7 Emporio Armani Milano, battuta 74-71: la formazione piemontese ha giocato una gara magistrale, mettendo in campo qualità ed energia e sapendo approfittare appieno delle scorie sul groppone di Milano, reduce dal doppio di Eurolega e orfana di tre pedine di peso come Brown, Nebo e Shields. Lo spartiacque del match è stato il terzo quarto, in cui la Bertram ha tenuto i meneghini a soli otto punti segnati, scappando fino al +15 e contenendo nei 10’ conclusivi il generoso rientro dell’Olimpia. Sugli scudi, nelle file della formazione padrona di casa, Ezra Manjon con 16 punti e Christian Vital con 13. Si è messa alle spalle il ko patito proprio contro Milano in finale di Supercoppa la Germani Brescia, che ha sbancato il PalaVerde all’ultimo respiro piegando la Nutribullet Treviso 102-100 dopo un overtime: finiti sotto di 11 punti (72-61) a 10’ dalla quarta sirena, i biancoblu lombardi si sono affidati al terzetto formato da Amedeo Della Valle (24 punti), Miro Bilan (20 punti) e Jason Burnell (15 punti e 13 rimbalzi) per risalire la china e agguantare l’overtime con una tripla di CJ Massinburg (19 punti). Nei 5’ conclusivi, l’esterno in forza alla Germani ha poi completato l’opera facendo la differenza in entrambe le metà del campo e mettendo la sua firma sulla vittoria. Tutto piuttosto semplice, invece, per la Dolomiti Energia Trento, che ha travolto la neopromossa Acqua San Bernardo Cantù 109-69: il 24-15 di fine primo quarto ha subito incanalato il match tra due binari molto congeniali ai bianconeri che, sospinti dai 21 punti a testa di Jones e Steward e dai 15 del giovanissimo Niang (15 punti e una schiacciata degna del premio di miglior giocata della settimana), non si sono più voltati indietro fino al +40 conclusivo. Cade anche l’altra neopromossa, l'Apu Old Wild West Udine, sconfitta 76-71 sul parquet della Unahotels Reggio Emilia: gli emiliani sono partiti con la quinta marcia innestata e nel primo quarto hanno messo a segno un parziale di 26-13. Udine non si è però mai data per vinta e, aggrappandosi ai 17 punti di DJ Brewton, ha pian piano provato a risalire la china arrivando addirittura a -2 sulla tripla di Ikangi a poco più di 6’ dalla fine: Echenique (top scorer biancorosso con 15 punti), Cheatam e Vitali hanno però segnato i canestri che hanno allontanato il pericolo della rimonta e spinto di nuovo Reggio verso la vittoria. Sorride l’Umana Reyer Venezia che ha battuto 82-75 una mai doma Vanoli Basket Cremona: a giocare un ruolo decisivo per il successo orogranata sono state la difesa dei 10’ finali e i canestri di Ky Bowman, autore di 18 punti al pari di Jordan Parks. Infine, vittoria di misura per la Openjobmetis Varese che ha battuto in volata (105-102) e a domicilio la Dinamo Banco di Sardegna Sassari: un successo su cui ci sono le firme in calce di Nkhamoua (28 punti) e Alviti (26).