Bastia batte Cannara 2-0: doppietta di Orlandi avvicina la salvezza

BASTIA 2 CANNARA 0

BASTIA (4-3-3): Taiti; Cozzali (34’st Cicioni sv), Bei, Belloni, Reka; Rosignoli (45’st De Santis), Mancini, Ubaldi (34’st Brevi); Orlandi, Morlandi (10’st Santucci), Del Prete. A disp.: Felici, Casale, Barattieri, Ndiaye, Bartolini. All.: Paolo Cotroneo.

CANNARA (4-3-3): Stefanelli; Bastianini, Enzo Bertaina, Ricci, Schvindt (30’st Bolletta); Roselli (43’st Maselli), Montero, Ferrario; Vitaloni (14’st Camilletti), Elian Bertaina, Luparini (7’st Della Vedova). A disp.: Liotti, Baglioni, Facchini, Subbicini, Malizia. All.: Ortolani.

Arbitro: Musumeci di Cassino (Quintili, Servili)

Marcatore: 24’st, 49’st Orlandi.

Note: Spettatori 200 circa. Ammonito Vitaloni (C). Recupero: 0’pt, 6’st.

Una vittoria di platino per il Bastia che batte 2-0 il Cannara e, se il campionato finisse oggi, sarebbe salvo in virtù dei 10 punti di distacco dal Castiglione del Lago e per la miglior differenza reti rispetto al Tavernelle. Una gara che si sblocca a metà ripresa quando Orlandi non perdona. In pieno recupero quando ancora Orlandi non perdona siglando la doppietta personale e la rete del 2-0 che spalanca le porte della salvezza ai padroni di casa. Il Cannara dice invece addio alle speranze di primato e adesso si concentrerà sui playoff.