Battuta di misura la vigor castelfidardo. Marina, un rigore di Pierandrei per restare nei piani nobili

Marina 1

Vigor Castelfidardo 0

Sollitto, Burini, Giovagnoli, Cucinella, Droghini (35’st Mezzanotte), Gregorini, Rossetti (1’st Massaccesi), Daidone (41’st Catalani T.), Ogiesoba (20’st Catalani A.), Gagliardi, Pierandrei. All. Profili

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Magi (21’st Garofalo), Perna, Davide Nasif, Valler, Corneli, Pasqualini (21’st Barigelli), Mosca (38’st Storani), Stampella (38’st Loque), Terré (10’st Gioielli), Curti. All. Malavenda

ARBITRO: Esposito di San Benedetto del Tronto

RETI: 13’pt Pierandrei (M)

Al Marina basta il rigore di Pierandrei per confermarsi ai piani alti della classifica. Altro successo di misura, il quinto consecutivo. Sono proprio i locali a mettere il naso avanti dopo poco più di 10 minuti di gioco, beneficiando di un rigore che si procura Daidone al termine di una progressione in area fidardense.

Dagli undici metri si presenta Pierandrei che non calcia benissimo, tant’è che Lombardi intuisce la traiettoria, ma sulla ribattuta lo stesso numero 9 si avventa sul pallone e appoggia in rete a porta vuota. L’inizio della ripresa, invece, offre subito l’interessante spunto di Pierandrei, che si accentra e lascia partire un ottimo tiro dalla distanza, ma la mira non è delle migliori. Il match continua ad essere spezzettato da una serie infinita di falli; il Marina prova a gestire, gli ospiti invece provano il tutto per tutto, ma non basta per impedire ai rivieraschi di aggiudicarsi un’ altra vittoria, anche questa per 1-0.

Nicolò Scocchera