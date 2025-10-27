Acquista il giornale
Battuta l’Olympia Thyrus. Nuova Alba in festa, terza vittoria di fila per Caporali

NUOVA ALBA 2 OLYMPIA THYRUS 1 NUOVA ALBA (4-3-3): De Vincenzi; Sisani, Minelli, Ricci, Silvestri; Panichella (9’st Valigi), Dolcini, Bettiol...

di NICOLA AGOSTINI
27 ottobre 2025
NUOVA ALBA 2

OLYMPIA THYRUS 1

NUOVA ALBA (4-3-3): De Vincenzi; Sisani, Minelli, Ricci, Silvestri; Panichella (9’st Valigi), Dolcini, Bettiol (43’st Giordano); Miccioni (31’st Carlani), Condac, Perri. (Pignatta, Ambrogi, Billorosso, Moscioni, Hamdi, Piorico) All: Caporali

OLYMPIA THYRUS (4-2-3-1): Quaranta; Kola, Franceschini, De Santis, Dita; Jobartheh, Grassi (43’st Angeli); Sugoni N. (19’st Siragusa), Sugoni Mat., Poggi (37’st Federici A.); Gesuele. A disp.: Federici C., Sbarzella, Bernardini. Sugoni A., Capotosti, Canclini. All.: Sugoni Mar.

Arbitro: Passagrilli di Perugia (Trotta, Milasi).

Marcatori: 19’pt Perri (N), 41’pt De Santis (O), 38’st Dolcini (N).

NOTE: spettatori 200 circa

Terza vittoria di fila per Riccardo Caporali sulla panchina della Nuova Alba. I biancoverdi battono anche l’Olympia Thyrus con un 2-1 che fa scalare la classifica alla Nuova Alba. Padroni di casa avanti con Perri al 19’. La Thyrus trova il pari con De Santis prima dell’intervallo. Nel finale sbuca Dolcini che batte Quaranta.

