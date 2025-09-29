Battuto l’Atletico Bmg 2-1. Nuova Alba, Faraghini decide con una doppietta

NUOVA ALBA

2

ATLETICO BMG

1

NUOVA ALBA (4-2-3-1): De Vincenzi; Tosti (23’ Condac), Minelli, Ricci, Perri; Dolcini, Sisani; Miccioni, Bettiol, Silvestri (28’st Tempesta, 35’st Benedetti), Faraghini (40’st Valigi). A disp. Pignatta, Giordano, Panichella, Trofa, Piorico. All. Grilli.

ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Carboni (31’st Giustini), Maselli, Malizia (7’st Petterini); Tapia, Valentini, Gonzalez, Rinalducci (7’ st Passaquieti), Cavitolo; Bigarelli(45’st Menichella), Dantraccoli. A disp. Carnevali, Santoni, Auricchio, Burlarelli, Piancatelli. All. Proietti.

Arbitro: Passagrilli di Perugia (Valentini, Spena). Marcatori: 25’pt e 31’pt Faraghini (N) 10’ st Petterini (A).

Note: ammoniti Faraghini, Condac, Perri (N) Valentini, Piancatelli, Gonzalez, Battistelli (A) Espulsi: Piorico (N). Spettatori: 200 circa.

La Nuova Alba centra la prima vittoria della stagione. Decisivo Faraghini con la prima doppietta in campionato. Nella ripresa la Bmg prova a riaprirla con Petterini ma la Nuova Alba si difende con ordine.