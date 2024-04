Bayer Leverkusen vicino alla storia: possibile trionfo in Bundesliga contro il Bayern Monaco

Bayer Leverkusen a un passo dalla storia: potrebbe laurearsi già nel weekend campione di Germania per la prima volta, interrompendo il monopolio del Bayern Monaco, vincitore nelle ultime 11 stagioni. Sotto la guida di Xabi Alonso, che ha già fatto sapere di voler restare anche nella prossima stagione, le Aspirine si presentano alla gara di domani col Werder Brema con zero sconfitte nelle 42 partite disputate in questa stagione e, in caso di successo, alzerebbero al cielo il loro primo Meisterschale in 120 anni di storia (il club fu fondato nel 1904 dalla Bayer). Il Leverkusen - che è anche in finale di Coppa di Germania e a un passo dalle semifinali di Europa League - potrebbe in realtà laurearsi campione anche domani, dovessero perdere sia il Bayern col Colonia che lo Stoccarda contro l’Eintracht.