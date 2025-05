Beccalossi e i 47 giorni in coma, la moglie: “I medici non sapevano se sarebbe arrivato al giorno successivo”

Milano, 10 maggio 2025 – Quarantasette giorni in coma, prima del risveglio. Evaristo Beccalossi sta meglio dopo il grande spavento per l'emorragia cerebrale che gli è stata diagnosticata a gennaio. “Un suo amico che lo doveva accompagnare a Pavia arriva a casa sua e lo trova in stato confusionale. Evaristo era cosciente, parlava ma non tutto quello che diceva aveva un senso” racconta la moglie dell'ex Inter, Danila, al Corriere della Sera. Da lì la decisione di andare all’ospedale Fondazione Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

“I medici non sapevano se sarebbe arrivato al giorno successivo”

“Saremo sempre grati al Reparto di terapia intensiva e a quello riabilitativo” sottolinea ancora la moglie ripercorrendo quei momenti drammatici: la tac al pronto soccorso che evidenzia un’emorragia cerebrale e i medici che avvisano di non sapere “se sarebbe arrivato al giorno successivo".

Il messaggio di Infantino sentito quando era in coma

Il 27 febbraio, esattamente 47 giorni dopo essere entrato in coma, Beccalossi si è risvegliato e adesso il peggio sembra alle spalle. "Ora ha davanti il percorso di rieducazione, è ancora lunga – afferma la moglie –. Ma, come da giocatore, mica ha voglia di allenarsi. Quando deve andare in palestra sbuffa”. I messaggi di affetto non stanno mancando in questo periodo. "Bordon e Oriali per primi, Serena e Altobelli chiedono sempre di lui. Infantino, che ha voluto Evaristo tra le Legend, ci ha inviato un messaggio vocale bellissimo e commovente che ho fatto ascoltare e riascoltare a mio marito quando era in coma profondo. Poi tempo dopo hanno fatto una videochiamata".

Beccalossi e il pronostico su Inter-Barcellona

Beccalossi non si perde le partite dell'Inter, che guarda "a sprazzi sul telefonino". E quando la figlia Nagaja (nell'ufficio stampa nerazzurro) prima della semifinale con il Barcellona gli ha chiesto “chi va in finale secondo te?”, Evaristo ha risposto: "l’Inter, è ovvio".