Betis-Chelsea di Conference League in tv: guida completa alla finale. Orario e dove vederla

Roma, 27 maggio 2025 – Ci siamo: è tutto pronto per la finale di Conference League tra il Betis e il Chelsea. Le due squadre si sono qualificate alla finale dopo aver eliminato rispettivamente la Fiorentina e il Djurgarden in semifinale e ora si contenderanno il trofeo al Wroclaw Stadium di Breslavia, in Polonia. La grande assente sarà proprio la viola di Palladino, che soltanto ai supplementari ha abbandonato la competizione e non potrà giocare la finale per il terzo anno consecutivo: a sollevare al cielo il trofeo sarà una tra i blues di Enzo Maresca e gli uomini di Pellegrini. In Liga, il Betis ha chiuso al sesto posto, che gli garantisce la partecipazione alla prossima Europa League, mentre il Chelsea in Premier League si è classificato in quarta posizione, che vale la partecipazione alla prossima Champions League.

Il cammino di Betis e Chelsea

Per il Chelsea il cammino è stato pressoché perfetto: nella fase campionato è stata l'unica a chiudere a punteggio pieno, con sei vittorie nelle sei gare giocate. Dopo aver eliminato il Servette nei playoff, i blues hanno giocato la prima gara della league phase contro il Gent, dove è arrivata la vittoria per 4-2. Nella seconda giornata Palmer e compagni si sono imposti con un convincente 4-1 sul Panathinaikos, mentre nella terza il Noah è stato travolto con un nettissimo 8-0. La quarta giornata ha visto la vittoria per 2-0 contro l'Heidenheim, la quinta il successo per 3-1 contro l'Astana e la sesta il 5-1 contro lo Shamrock Rovers. Dato il primato, Maresca e i suoi non hanno giocato i playoff e si sono qualificati direttamente agli ottavi di finale, dove l'avversario è stato il Copenaghen: nella prima gara, giocata in Danimarca, i blues hanno vinto 2-1, mentre al ritorno è bastata la rete di Dewsbury-Hall al 55' per mettere il passaggio del turno in cassaforte. I quarti di finale sono iniziati benissimo, con la netta vittoria per 3-0 contro il Legia Varsavia, che ha reso indolore la sconfitta per 2-1 del ritorno. In semifinale, la vittima dei blues è stato il Djurgarden, che è stato eliminato con un risultato complessivo di 5-1. Il Betis, invece, nei playoff di partecipazione ha eliminato il Kryvbas con un totale di 5-0, ma la league phase è stata decisamente diversa rispetto a quella del Chelsea. La prima giornata, infatti, ha visto la sconfitta esterna per 1-0 contro il Legia Varsavia e anche nel secondo turno non è arrivata la vittoria: 1-1 contro il Copenaghen. Il primo successo degli spagnoli è stato il 7 novembre alla terza giornata di campionato: 2-1 contro l'NK Celje, mentre nella quarta giornata è arrivata nuovamente una sconfitta, 2-1 contro il Mlada Boleslav. La vittoria nel penultimo e nell'ultimo turno della fase campionato, rispettivamente contro Petrocub e HJK, ha permesso a Pellegrini e i suoi di classificarsi al quindicesimo posto, che non ha evitato i playoff. Nella fase a eliminazione diretta, i biancoverdi hanno avuto la meglio sul Gent (eliminato con il risultato complessivo di 3-1) e agli ottavi Pellegrini e i suoi hanno superato il Vitoria Guimaraes. I quarti hanno visto la vittoria contro il Jagiellonia, prima della gara contro la Fiorentina, terminata proprio con il successo dei biancoverdi.

Le possibili scelte di Pellegrini e Maresca

Pellegrini dovrebbe puntare sul classico 4-2-3-1 con Adrian tra i pali, Sabaly, bartra, Natan e Rodriguez in difesa. A centrocampo dovrebbero agire Cardoso e Fornals, mentre alle spalle di Bakambu sono pronti Antony, Isco e Ezzalzouli. Anche Maresca dovrebbe optare per un 4-2-3-1 composto da Jorgensen in porta, James, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella a comporre la linea difensiva, Caicedo e Dewsbury-Hall in mediana e Madueke, Palmer e Sancho dietro Jackson, l'unica punta.

Le probabili formazioni di Betis – Chelsea

Betis (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, RodrIguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini. Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; James, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. All. Maresca.

Dove vedere Betis – Chelsea in tv e in streaming

La gara tra Betis e Chelsea sarà visibile domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 21 su TV8 e su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.