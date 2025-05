Betis-Fiorentina di Conference League, le ultimissime sulle formazioni e dove vederla in tv

Firenze, 1° maggio 2025 – Ritornano gli impegni europei per la Fiorentina di Palladino, impegnata oggi alle 21 contro il Betis per l'andata delle semifinali di Conference League. La viola è reduce dal passaggio del turno contro l'NK Celje, che ha visto Kean e compagni qualificarsi con il risultato complessivo di 4-3 a fronte della vittoria per 2-1 all'andata e del pareggio per 2-2 al ritorno. Davanti a loro ci sarà una squadra che è cresciuta nel corso della stagione: dopo una prima fase complicata, nella quale ha chiuso al quindicesimo posto con soli 10 punti conquistati, il Betis ha decisamente alzato il livello, eliminando il Gent ai playoff, il Vitoria Guimaraes agli ottavi e lo Jagiellonia ai quarti. Pellegrini è riuscito a compattare la squadra, e anche in Liga i risultati sono evidenti: Antony e compagni sono saliti al sesto posto, a un solo punto dal Villarreal quinto, con la zona Champions che non è più un miraggio. Sarà una sfida difficile, ma se la Fiorentina vuole raggiungere per il terzo anno consecutivo la finale di Conference League dovrà partire bene già dalla gara di oggi, che si giocherà in Spagna.

Le possibili scelte di Palladino e Pellegrini

Non sarà semplice preparare questa partita per Palladino, dato che domenica la sua Fiorentina sarà impegnata all'Olimpico contro la Roma in una gara importantissima per quanto riguarda la corsa Europa. Per questo, sarà importantissimo dosare le forze. Il mister viola dovrebbe schierare un 3-5-2 composto da De Gea in porta, Pongracic, Comuzzo e Ranieri a comporre la linea difensiva, Parisi e Gosens sugli esterni e Fagioli, Cataldi e Mandragora in mediana. Gudmundsson dovrebbe supportare Kean, al centro dell'attacco. Pellegrini dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 con Vieites tra i pali, Sabaly, Bartra, Natan e Ricardo Rodriguez in difesa, Johnny Cardoso e Lo Celso a centrocampo e Antony, Isco e Jesus Rodriguez alle spalle di Bakambu, unica punta.

Probabili formazioni

Betis (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Johnny Cardoso, Lo Celso; Antony, Isco, Jesús Rodriguez; Bakambu. All. Pellegrini. Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Dove vedere Betis – Fiorentina in tv e in streaming

La partita tra Betis e Fiorentina sarà visibile dalle 21 in chiaro su TV8 e su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.