Bianconeri beffati al "Casini» (0-1). Trestina ko, è il finale più amaro. Tau Altopascio passa allo scadere

TRESTINA 0 TAU ALTOPASCIO 1

TRESTINA (3-4-1-2): Bonifacio 5,5; Ubaldi 6 (25’ s.t. Russo 6), De Meio 7, Scartoni 6,5 (42’ s.t. Bussotti s.v.); Dottori 6 (25’ s.t. Sensi 6,5); Tolomello 6 (38’ s.t. Ferrarese 6), D’Angelo 5,5, Giuliani 6; Mercuri 6 (18’ s.t. Cuccarini 6); Priore 6, Ferri Marini 6. All. Calori 6

TAU ALTOPASCIO (3-4-1-2): Cabella 6; Chiti 6,5, Meucci 7,5, Soumah 7; Nistri 6, Carli 6,5, Del Gronchio 6, Iezzi 6; Nottoli 6 (21’ s.t. Manetti 6); Omorogieva 6 (34’ s.t. Mocanu 6), Carcani 6 (27’ s.t. Tordiglione 7). All. Maraia 6,5

Marcatore: 50’ s.t. Tordiglione

Arbitro: El Ella di Milano 7

TRESTINA - Dalla possibile vittoria alla sconfitta in una manciata di secondi: inizia necessariamente dalla fine il racconto del match che vede il Trestina sconfitto al "Casini" dal Tau Altopascio. È il 49’ della ripresa quando, su punizione di Ferri Marini respinta dalla difesa, D’Angelo si libera bene al tiro ma a pochi metri dalla porta calcia incredibilmente alto: sull’azione seguente, su un lancio dalla tre quarti Tordiglione di testa anticipa Bonifacio ed insacca, con l’arbitro che subito dopo decreta la fine della gara. Un esito amarissimo per i locali, al termine di una gara che aveva visto gli ospiti farsi preferire sotto il profilo del gioco e delle occasioni nel primo tempo e gli altotiberini salire di tono nei secondi 45’. Dopo che al 3’ Carli con un rasoterra aveva chiamato all’intervento Bonifacio, al 5’ Omoregieva, solo davanti al portiere, pecca di altruismo e spreca una ghiotta opportunità. Chance in ripartenza al 29’ per gli altotiberini, ma l’ottimo Soumah è perfetto nella chiusura difensiva, quindi al 29’ Mercuri non arriva alla deviazione su cross di D’Angelo. La ripresa si apre (4’) con una bella giocata di Ferri Marini che crossa per Mercuri ma Soumah è perfetto. Al 36’ Chiti entra in area, ma Sensi chiude con tempismo. Quindi, l’incredibile finale.

Paolo Cocchieri