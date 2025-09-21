Blucelesti sempre vittoriosi tra le proprie mura. L’imbattutto Lecco accoglie il Trento per confermare la vetta

Lecco all’esame Trento per scoprire il suo reale valore e capire se potrà lottare per i vertici assoluti della categoria. Big match oggi pomeriggio alle 15 al Rigamonti-Ceppi dove la truppa allenata da Valente, prima e imbattuta dopo quattro giornate in coabitazione con il Vicenza a quota 10 punti, ospita un Trento che non è partito benissimo (nona posizione a quota 5), ma che ha un grande potenziale e non ha mai fatto mistero di voler puntare in alto.

Siamo solo alla quinta giornata di campionato, ma una vittoria nel match odierno potrebbe dare al Lecco una spinta ulteriore per prendere ancor più consapevolezza dei propri mezzi e scoprire di essere forte. Molto forte. "Il Trento è una squadra tosta, forte in tutti i reparti e ha un’idea chiara di gioco. Ci attendiamo perciò una squadra che proverà a crearci problemi", afferma il tecnico dei lecchesi Federico Valente.

Finora tra le mura amiche i blucelesti hanno un percorso netto: due su due davanti al suo entusiasmante pubblico amico che è sempre il dodicesimo uomo in campo. Essere in cima alla classifica è una condizione che va gestita. E mister Valente, per tenere alta l’attenzione, usa un metodo conosciutissimo e sempre valido: "Uso la tattica del bastone e della carota, un po’ di fioretto e un po’ di urla".

(3-4-1-2): Furlan, Tanco, Battistini, Ferrini; Pellegrino, Zanellato, Mallamo, Kritta; Furrer; Sipos; Galeandro. All. Valente.

Fulvio D’Eri