Bobo Tv, riecco lo show di Vieri. Chi ci sarà al posto di Adani, Cassano e Ventola

Bologna, 6 novembre 2023 - La nuova era della Bobo Tv sta per prendere il via. Come ormai noto, il trio storico formato da Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano non farà più parte del nuovo format. L’ex attaccante della Nazionale italiana, pare, abbia già trovato i sostituti. I nomi dei protagonisti (che verranno) sono saltati fuori solamente nelle ultime ore. Si tratta per lo più di Youtuber come Gabboman, Fabio, Luca Mastrangelo, Emiscouting e Cisco. Che cosa sia successo tra il quartetto che in questi ultimi anni ha spopolato sulla piattaforma streaming Twitch ancora non è del tutto chiaro. L’unico che nei giorni scorsi ha provato a dare una spiegazione è stato l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona, il quale attraverso il suo sito Dillingernews ha parlato di un litigio irreparabile avvenuto tra i quattro: “Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male – puntualizza Corona -. La storia della vita di Bobo Vieri si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo”. Nella giornata di oggi (lo vedremo su Striscia la Notizia) il noto giornalista Valerio Staffelli ha consegna ad Antonio Cassano il Tapiro d’oro dopo la sua esclusione alla Bobo Tv. L’ex fenomeno di Bari Vecchia, come si legge nelle anticipazioni di Mediaset, ha spiegato a chiare lettere che il motivo che lo ha spinto ad allontanarsi non è stato il denaro, ma un fraintendimento tra “ex colleghi”: "I soldi non c’entrano niente, quelli li avrò per tutta la vita. La Bobo TV è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Se Vieri voleva fare il capo? Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre (Adani, Ventola e lo stesso Cassano) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque". Il nuovo formato avrà anche un nuovo nome: “Bobo Vieri Talk Show with Special Guest”. Si tratta di un appuntamento che vedrà Bobo nazionale confrontarsi con alcuni ospiti, con la possibilità di assicurare interazioni maggiori fra i tifosi ed i follower. A questo punto è estremamente facile poter immaginare che la trasmissione sarà parecchio diversa da quella che ricordiamo, ossia con il gruppo storico intento nell’analizzare le partite e i contenuti più scottanti della Serie A, ma non solo. La curiosità per la nuova stagione a questo punto è davvero tanta, soprattutto per capire come verrà sviluppata. La prima puntata andrà in onda questa sera a partire dalle 21 sul canale Twitch Christian Vieri Official, mentre gli ospiti saranno gli Youtuber Gabboman e Fabio.