"BOLOGNA E MONZA PAREGGIANO SENZA RETI: 0-0 AL DALL'ARA"

BOLOGNA

0

MONZA

0

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Lucumì 6.5, Beukema 6.5, Kristiansen 5.5; Aebischer 6, Freuler 6; Orsolini 7, Ferguson 6 (17’st Ndoye 6), Urbanski 5; Zirkzee 5. Allenatore: Motta 6.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 7; Birindelli 6, Pablo Marí 6, Izzo 6, A.Carboni 5 (23’st Pedro Pereira 6); Akpa-Akpro 6 (34’st Gagliardini sv), Bondo 5.5 (39’st Colombo sv); Colpani 5.5 (39’st V.Carboni sv), Pessina 6, Zerbin 5.5 (34’ st Maldini sv); Djuric 5.5. Allenatore: Palladino 6.

Arbitro: La Penna di Roma 6

Note: Ammoniti: Orsolini, Akpa Akpro, Ferguson, Izzo, Beukema, Bondo, Birindelli, Ndoye. Angoli: 10-0 per il Bologna. Recupero: 1’; 5’. Un minuto di raccoglimento per le vittime di Suviana. Spettatori 26.903 (di cui 14.271 abbonati) per un incasso di 619.970 euro.