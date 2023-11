5. Il peggiore

Tacco, punta e nel dubbio anche un po’ di suola: tutto quello che può far perdere la pazienza a un allenatore come Motta. L’olandese si gioca nel peggiore dei modi la chance di Coppa. Ne avrà altre, perché la stoffa non è in discussione e nessuno in serie A nasce imparato. Ma dal rossoblù più pagato del mercato estivo è lecito attendersi almeno una giocata d’autore.