7. Il migliore

Nel primo tempo, in una squadra un po’ svagata, è uno dei pochi a non sbagliare l’approccio. E poiché il calcio quando vuole sa essere meritocratico ecco che il vantaggio lo firma lui, con una sassata sotto la curva Bulgarelli e con la complicità di una difesa dell’Hellas dormiente. Efficacia e semplicità: ciò che gli chiede Thiago. Prestazione che vale come una candidatura per il campionato.