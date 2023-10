7. Il migliore

Per intensità, continuità e numero di palloni utili giocati è di gran lunga il migliore, Colpisce la sicurezza con cui si destreggia nel cuore dell’area di Skorupski in quello che, a questo punto, appare come il suo vero ruolo: sarà un problema per Lucumì, una volta guarito, togliergli il posto. Nell’attesa Bologna si gode un talento ritrovato. Utile, in prospettiva, anche a Spalletti.