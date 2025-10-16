A Cagliari nell’ottobre 2024 i rossoblù trovarono una vittoria che diede la svolta. Domenica stessa missione, col tabù trasferta da sfatare. Un anno dopo, Italiano cerca il tesoro sull’isola

Per chi crede a cabala e coincidenze, Cagliari può essere la trasferta giusta per spiccare il volo. Un anno fa il Bologna vinceva in Sardegna 2-0 con le reti di Orsolini e Odgaard: correva il 29 ottobre, il Bologna era tredicesimo in classifica e da lì avrebbe iniziato una risalita che lo avrebbe portato al quarto posto fino a un mese dal termine della stagione, quando tra infortuni, emergenza e finale di Coppa Italia Vincenzo Italiano (nella foto) fu chiamato a scegliere, vincendo la Coppa Italia e chiudendo al nono posto in campionato.

A Cagliari, il Bologna colse la seconda vittoria stagionale esterna, dopo quella di Monza: ma lontano dal Dall’Ara, fin lì, a parte il ko di Napoli alla seconda giornata, i rossoblù avevano collezionato anche un pari a Como: il problema era il rendimento casalingo, visti i pareggi con Udinese, Empoli, Atalanta e Parma nelle prime quattro uscite al Dall’Ara, a cui si unì il rinvio con il Milan causa alluvione, a cavallo tra i viaggi a Genova e Cagliari.

Un anno dopo è cambiato il mondo. Il Dall’Ara è fortino inespugnabile: 3 vittorie in altrettante uscite, con Como, Genoa e Pisa. Fuori, a parte il pareggio subito in rimonta ma sofferto con il Lecce, sono arrivati i ko con Roma e Milan. Cambia il quadro, ma non lo scenario: una vittoria a Cagliari può rilanciare in anticipo il Bologna, che con tre punti in più rispetto a un anno fa è la squadra più migliorata rispetto alla scorsa stagione dopo la Roma (più 6 punti rispetto al 2024-25). Odgaard trequartista fu la mossa della svolta. Odgaard, in crescita dopo l’operazione di fine stagione per risolvere i problemi di pubalgia, è l’uomo della svolta anche nelle ultime uscite: reduce da 2 reti consecutive con Lecce e Pisa e in grande crescita di condizione, a prescindere dagli episodi. Per giunta c’è un Orsolini capocannoniere, che reduce da 4 reti in 6 uscite di campionato e da 5 in 8 gare cosiderando l’Europa League, è protagonista del miglior inizio di stagione della carriera, dopo l’ultima annata da record (15 gol in campionato e 2 in Coppa Italia), pronto a scrivere nuovi traguardi: a maggior ragione con l’entusiasmo derivante dalla gara da titolare giocata in azzurro contro l’Estonia, con tanto di assist per Retegui, seppur giocando fuori ruolo da esterno di centrocampo.

Cerca la svolta in trasferta il Bologna, che dopo aver agganciato il sesto posto e l’Atalanta vuole dare un segnale di forza e continuità trovando il primo successo stagione in trasferta: quello sfumato all’ultimo battito a Lecce. Lo cerca in casa di un Cagliari in emergenza, con Mina e Zappa in dubbio in difesa, Rog e Gaetano in forte dubbio a centrocampo e Belotti certo del forfait davanti. Il Bologna, invece è praticamente al completo, aspettando il solo Immobile, che dovrebbe tornare a disposizione solo in vista della trasferta di Firenze. I dubbi di formazione sono legati solo ai rientri dei nazionali. La certezza è che serve una nuova vittoria in Sardegna per spiccare definitivamente il volo al Bologna di Italiano.

Marcello Giordano