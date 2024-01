A centrocampo con il connazionale Freuler. Aebischer, l’onnipresente. Sempre impiegato da Motta

Nel Bologna che spesso cambia gli interpreti pur senza mai intaccare il canovaccio di base c’è un solo calciatore che fin qui è sceso in campo sempre, facendo il pieno tra campionato e Coppa Italia: Michael Aebischer. Il centrocampista svizzero, che qualche giorno fa ha compiuto 27 anni, scenderà in campo anche oggi a Cagliari, quasi certamente dal primo minuto, in mezzo al campo a formare una coppia con il connazionale Freuler.

Se così fosse per Aebischer sarebbe la quattordicesima maglia da titolare in campionato in 20 giornate. In Coppa Italia, invece, le sue 4 presenze sono state tutte da titolare.

Aebischer è arrivato proprio nella finestra di mercato di gennaio, esattamente due anni: è stata una delle ultime operazioni della gestione Bigon. Se si considera che Motta gli ha dato per cinque volte la fascia di capitano in campionato e per due in Coppa Italia si capisce bene come mai perfino Mourinho, en passant, gli abbia dedicato un elogio nel passare in rassegna i punti di forza del Bologna.

Se oggi Aebischer e Freuler sono i candidati forti alle due maglie di mediano, Moro e Fabbian rappresentano le alternative. Nel caso di Fabbian, che proprio oggi compie 21 anni, Thiago sta pensando a lui anche come alternativa a Ferguson qualora il tecnico decidesse di dirottare lo scozzese sulla corsia sinistra al posto dell’infortunato Saelemaekers: inedito, ma non impossibile.

In difesa, invece, tiene banco il solito ballottaggio tra Skorupski e Ravaglia, col polacco che questa volta sembra partire con i favori del pronostico. Ieri Motta ha dedicato due parole sulla nuova alternanza tra i pali che da un mese a questa parte è la regola.

"Loro due sanno già chi giocherà. Abbiamo due portieri bravissimi e possono giocare entrambi. Lukasz negli ultimi tempi è cresciuto tantissimo, a Firenze ha fatto una partita fantastica, anche impostando il gioco coi piedi quando i loro attaccanti lo venivano a pressare".

Parole che sembrano voler mettere una pietra sopra all’aspra divergenza di vedute sulla cosiddetta costruzione dal basso che a metà dicembre era stata all’origine del panchinamento del polacco. Davanti a Skorupski la linea di difesa oggi dovrebbe essere composta da Posch ("dopo l’errore dal dischetto di Firenze ha reagito da campione, lavorando intensamente per scendere subito in campo"), Beukema, Calafiori e Kristiansen, con conseguente esclusione di Lucumì. Con la squadra oggi non ci sarà Saputo, che in questi giorni è tornato a Montreal.

Massimo Vitali