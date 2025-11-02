A Crespellano alle 15. La Primavera sfida la corazzata Roma

Con l’umore e l’inerzia giusta, dopo le due vittorie in pochi giorni tra campionato e coppa, per affrontare una delle prime. Toccherà tirare fuori l’abito più sgargiante oggi alle 15 alla Primavera del Bologna, che a Crespellano (ingresso libero; diretta tv Sportitalia) se la vedrà con la Roma di Guidi, capolista solitaria a inizio weekend con 19 punti, ma superata ieri negli anticipi da Fiorentina e Atalanta. Servirà la prova perfetta alla Morrone-band, sulla scia delle ultime due con Frosinone e Como, a ridar fiato ai rossoblù dopo la serie di 3 ko di fila tra fine settembre ed inizio di ottobre. Netto invece, nell’ultimo mese, il cammino dei giallorossi, reduci da 4 vittorie consecutive – Frosinone, Napoli, Cagliari e Torino, con 8 gol segnati e zero subiti – e in generale 6 nelle ultime 7 gare.

In più, oltre ad essere uno degli attacchi più prolifici del campionato, la squadra guidata da bomber Della Rocca è anche la miglior difesa, con appena 5 gol incassati. Dopo il match odierno, poi, il trequartista rossoblù Filippo Armanini si unirà ai compagni azzurri al Centro di Tirrenia, per uno stage fino a martedì con la Nazionale under 19 di Alberto Bollini.

Giovanni Poggi