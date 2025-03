A Crespellano finisce 2-0. La Primavera di Colucci ora ci ha preso gusto. Samp ko con Menegazzo

BOLOGNA

2

SAMPDORIA

0

BOLOGNA: Pessina; Ivanisevic (88’ Amey), De Luca, Tomasevic, Papazov; Menegazzo, Nordvall (66’ Tonin), Barbaro; Jaku, Castaldo (66’ Battimelli), Ravaglioli (17’ Tomczyk). A disposizione: Happonen, Markovic, Labedzki, Lai, Zonta, Longoni, Negri.? Allenatore: Colucci.

SAMPDORIA: Scardigno; Dimitrov, Malanca, Paganotti; Papasergio (69’ Patrignani), Ivkovic (69’ Boiro Balde), Casalino (80’ Sa Gomes), Nhaga; Paratici (69’ Bacic), Ntanda, Forte (83’ Murati). A disposizione: Tomasella, Ovalle Santos, Giolfo, Cavallaro, Rossello. Allenatore: Lupi.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Reti: 14’ st e 30’ st rig. Menegazzo.

Note: ammoniti Jaku, Ivkovic

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera di Leonardo Colucci che dopo il successo di Bergamo contro l’Atalanta ha regolato in casa la Sampdoria con un secco 2-0. Protagonista Menegazzo che con una doppietta regala un successo fondamentale ai suoi, ora al diciassettesimo posto in classifica con 29 punti e a una sola lunghezza proprio dalla Dea oltre ad un vantaggio di tre lunghezze sull’Empoli, prima inseguitrice.

Succede tutto nel secondo tempo per i ragazzi di Colucci, con Menegazzo che prima segna con un bel sinistro ad incrociare e poi non sbaglia dal dischetto trasformando il rigore conquistato da Ravaglioli. Un successo meritato per la Primavera del Bologna che aveva iniziato sin dai primi minuti a farsi vedere dalle parti di Scardigno, prima con Tomasevic e poi con Ravaglioli. La Samp risponde con Paratici ma il suo tiro a giro finisce fuori. Dopo un primo tempo sullo 0-0, al 14’ della ripresa arriva la rete di Menegazzo su assist di Papazov, con i rossoblù che falliscono anche un’occasione dieci minuti dopo con Tonin. Poi la giocata di Ravaglioli che vale il gol dagli undici metri del centrocampista rossoblù, al suo sesto sigillo stagionale. Doppietta personale per il capitano e risultato indirizzato verso la squadra di Colucci. C’è tempo per un po’ di gloria anche per Pessina, con l’estremo difensore che compie un intervento decisivo per mantenere la sua rete inviolata prima del triplice fischio.

La Primavera tornerà in campo domenica alle 15 contro il Sassuolo, attualmente terzo. All’andata era finita 4-2 per i campioni in carica, avviando il lungo digiuno di vittorie dei rossoblù interrotto nello scorso turno.

Gianluca Sepe