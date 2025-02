A CRESPELLANO. Sprazzi di Primavera. Un pari con la Lazio

0

: Pessina; Ivanisevic, De Luca, Markovic, Papazov (14’st Baroncioni); 7 Jaku (36’st Tonin), Nordvall (14’st Di Costanzo), Barbaro E.; Negri (23’st Byar), Battimelli (14’st Castaldo), Ravaglioli. A disp. D’Autilia, Labedzki, Tomczyk, Addessi, Longoni, Barbaro G. All. Colucci.

LAZIO: Renzetti; Zazza, Petta, Bordoni, Milani (43’st Karsenty); Di Tommaso (43’st 16 Gatto), Munoz, Farcomeni; Balde (32’st Marinaj), D’Agostini (47’st Sulejmani), 17 Serra (46’st Gelli). A disp. Bosi, Cipriani, Bordon, Cuzzarella, Scuto, Battisti. All. Pirozzi.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Note: ammoniti Baroncioni (B) e Di Tommaso (L).

Un Bologna solido e attento ferma la Lazio sullo 0-0 a Crespellano, tornando a muovere la classifica, fossilizzata nelle scorse settimane dopo le sconfitte contro Milan e Fiorentina. Gara equilibrata, con poche emozioni e giocata su un campo ai limiti della praticabilità, per un punto finale che consente ai rossoblù di ritrovare un po’ di morale e di guadagnare terreno sul penultimo posto (+5), sempre distante invece la zona salvezza (-7). Prossimo appuntamento per i ragazzi di Colucci venerdì alle ore 16 in casa del Verona.

g.p.