A Lecce l’esame di maturità vale doppio. Rossoblù alla ricerca di gol e condizione

E’ rientrato ieri attorno alle 14.30 da Birmingham, il Bologna: oggi ripartirà alle 17, in direzione Lecce. Il tour de force vive il suo momento più delicato. Oltre ad assorbire le scorie della sconfitta con l’Aston Villa, la squadra di Italiano è chiamata a fare i conti con due viaggi nell’arco di poco più di 24 ore e 4 voli in 5 giorni. Non solo.

Oggi la squadra si ritroverà a Casteldebole alle 11 per una seduta di allenamento, ma in pratica i giocatori più impiegati giovedì sosterranno una seduta di scarico: il che significa che il Bologna avrà a disposizione la rifinitura di oggi in Salento e un paio di sedute video per prepararsi fisicamente e tatticamente alla sfida. Va da sè che il match del Via del Mare diventi un esame sulle capacità mentali dei rossoblù di adeguarsi ai nuovi ritmi imposti dall’Europa League che, rispetto alla Champions, toglie uno se non due giorni nella marcia di avvicinamento al ritorno al campionato. Ritorno che non sarà banale: il Bologna resta a caccia del primo risultato utile lontano dal Dall’Ara, dove fin qui ha mostrato qualche fragilità. Di più. Prima ancora andrà alla ricerca della prima rete in trasferta.

Il calendario ha posto di fronte scogli duri lontano dal dall’Ara fin qui: Roma, Milan e Aston Villa, il Bologna ha avuto il cammino più in salita di tutte le big con cui sarà chiamata a giocarsi un posto in Europa per la prossima stagione. In Europa League sono arrivati segnali di crescita rispetto alle precedenti trasferte.

Se con la Roma il Bologna fu tutto nella traversa di Castro e con il Milan non aveva fatto registrare alcun tiro in porta, in Inghilterra nel secondo tempo il Bologna è stato in partita, ci ha provato, ha sfiorando il pari, cogliendo la seconda traversa di Castro.

I Villans hanno meritato e hanno avuto occasioni su occasioni per chiudere la gara, ma i rossoblù hanno risposto, almeno nella ripresa. Ne è uscito il terzo ko per 1-0 lontano dal Dall’Ara. C’è da rompere il tabù trasferta. C’è da dare continuità ai successi interni con Como e Genoa.

Di più: se fin qui il calendario è stato in salita, ora la squadra di Italiano è chiamata ad approfittare di un percorso che la vedrà affrontare formazioni in lotta per non retrocedere come Lecce e Pisa. Sfide alla portata, a patto di saper andare oltre la stanchezza, psicologica prima ancora che fisica, dato che la rosa per adottare il turn over c’è: solo in mediana, ad oggi, aspettando Pobega e Sulemana, la coperta è corta. Ma questo è il momento di allungare il passo e dimostrare che l’Europa può rappresentare occasione di crescita da riportare in serie A. Fu così un anno fa con la Champions: il Bologna ci riproverà a Lecce, tra un volo e l’altro.