Accertamenti per i due. De Silvestri ed El Azzouzi out

Giornata di esami, oggi, per il capitano Lorenzo De Silvestri e per il centrocampista Oussama El Azzouzi. Entrambi sono stati costretti al cambio a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, per risentimenti ai flessori della coscia. Dopo una prima valutazione, lo staff medico ha optato per gli esami, segno che il timore che possa esserci lesione per entrambi c’è e qualora fossero confermate le sensazioni scatterebbe in automatico il rischio di 2-3 settimane di stop.

Le buone notizie arrivano da Sam Beukema e Jhon Lucumi: l’olandese, fermatosi durante il riscaldamento di Sassuolo-Bologna sempre per un problema ai flessori, pare aver scongiurato il rischio di una lesione. Niente esami per il centrale, che sarà rivalutato nei prossimi giorni, con la speranza di poterlo reinserire nel gruppo con Lucumi: se in tempo per Bologna-Lazio sarà da vedere, perché la settimana è corta e con la squadra di Sarri i rossoblù giocheranno venerdì.