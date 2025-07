Accordo fatto per Ciro che aspetta solo l’ufficialità dello svincolo dal Besiktas. Per l’ex Toronto, invece, si cerca la quadra sul contratto: lui vorrebbe un triennale. Immobile-Bernardeschi, la grande attesa: ma arriveranno

La grande attesa per due grandi colpi: il Bologna al rush finale per Ciro Immobile (35) e Federico Bernardeschi (31), la coppia di ex azzurri, campioni d’Europa con l’Italia nel 2021, di rientro in Italia dopo le esperienze al Besiktas, in Turchia, e a Toronto, in Mls. Se la trattativa avesse un titolo, in questi giorni sarebbe proprio questo: la grande attesa. Il Bologna aspetta infatti che il Besiktas ufficializzi lo svincolo di Immobile.

Ieri, intanto, dopo le visite mediche, ha ufficializzato l’acquisto del suo sostituto, quel Tammy Abraham acquistato dalla Roma, di rientro dal prestito al Milan nell’ultima stagione. Ora manca l’annuncio dell’addio dell’ex Lazio, per il quale è iniziato il pressing anche da parte dei tifosi rossoblù. In molti hanno preso d’assalto il suo profilo Instagram scrivendo messaggi: "Quando arrivi? Ti aspettiamo". Lo aspetta anche il Bologna, che ha definito l’accordo sulla base di un anno di contratto a 1,8 milioni più bonus fino a 2, con opzione su una seconda stagione. Si stanno definendo dettagli, come presenze e gol che facciano scattare bonus e rinnovo per la seconda stagione, ma in linea di massima ci siamo. Semmai si attende la notizia dello svincolo: perché Immobile vuole una buonuscita da 2,5 milioni da sommare all’ingaggio che incasserà in rossoblù per non perdere in toto i benefici del contratto con il Besiktas, che nella prossima stagione gli avrebbe garantito 6,5 milioni netti. Il colpo a zero è vicino, anche se ancora non c’è una data certa per lo sbarco in città e non risultano visite mediche programmate: probabile ormai si vada alla prossima settimana, dato che ancora non è ufficiale il suo divorzio. Quattro volte capocannoniere in serie A, scarpa d’oro nel 2020: è lui la punta che il Bologna vuole regalare a Vincenzo Italiano per ampliare il ventaglio di scelta davanti e aumentare il bagaglio di esperienza, qualità e gol.

Federico Bernardeschi è invece l’occasione dell’ultimo minuto. A inizio settimana è arrivata la notizia della rinuncia del Toronto al suo contratto garantito (e a quello di Insigne) da quasi 6 milioni netti a stagione. Il Bologna ci aveva fatto un pensierino già due anni fa: ma rimase suggestione impercorribile, dal momento che il Toronto avrebbe dovuto concedere il prestito e coprire parte dell’ingaggio. Ora, invece, Bernardeschi è svincolato. La proposta è sul tavolo: biennale da 1,8 più bonus. Bernardeschi vorrebbe un terzo anno, si tratta su cifre e dettagli, ma il giocatore è attratto dalla possibilità: anche in questo caso il Bologna aspetta la sua risposta e per ora si respira grande ottimismo su tutti i fronti. Anche perché a 31 anni, Bernardeschi spera nella piazza che lo rilanci nell’anno che porta al mondiale (ammesso che l’Italia si qualifichi dopo le ultime due esclusioni), perché alla maglia azzurra garantiscano non abbia smesso di pensare.

La grande attesa sta per finire. A Casteldebole si lavorerà anche nel week end per arrivare alla doppia fumata bianca. Compresa quella di Bernardeschi, che i rossoblù intendono chiudere a prescindere dall’uscita di Dan Ndoye.

Marcello Giordano