Aebischer. "Partita difficile. È una vittoria che dà grande gioia»

Fascia da capitano al braccio e un abbraccio con Motta dentro il quale c’è una riconoscenza che significa fioritura. Michel Aebischer, titolare contro la Lazio, nei 73 minuti di gioco contro i biancocelesti, lo si è visto in affanno più del solito, ma quando Thiago parla di ‘cuore’ nell’elenco si può trovare il nome dell’ex Young Boys.

"Questa vittoria ci dà grande gioia. La Lazio è forte, era una gara difficile, con tanti duelli a centrocampo e nel primo tempo non abbiamo giocato come avremmo voluto".

Duelli, sì, come quelli contro Guendouzi e Luis Alberto: muro contro muro, ma nella ripresa ha avuto la meglio la mediana rossoblù. "Durante l’intervallo il mister ci ha parlato, non era contento della prestazione e ci ha detto cosa cambiare. Siamo rientrati in campo e lo abbiamo fatto: il gol è arrivato subito e alla fine anche la vittoria".

Vittoria di gruppo: "In campo siamo una vera squadra, attacchiamo tutti assieme, difendiamo tutti assieme, per noi è una gioia stare in gruppo, allenarci e migliorare ogni giorno".

E ora? Ora c’è la Fiorentina, tra più di una settimana. La classifica potrebbe dare le vertigini, ma Motta e il suo staff sanno come fare tenere i piedi per terra ai loro giocatori: "Siamo contenti di questa striscia positiva di risultati e della posizione in classifica ma sappiamo che il campionato è lungo, pensiamo una partita alla volta".

Giacomo Guizzardi