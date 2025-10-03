Ai cambi manca lo spunto giusto. Dallinga e Rowe non incidono. Un altro ’regalo’ da Bernardeschi. Cambiaghi e Odgaard si battono

Holm 5,5 Primo tempo anonimo e ripresa di sofferenza, perché quando entra Scherhant perde il controllo della fascia.

Vitik 6 Sufficientemente attento, nel primo tempo, per silenziare un Adamu che in realtà si silenzia da solo. È tra i pochi a non naufragare anche nella ripresa, quando il Fiburgo alza il baricentro di venti metri e sale in cattedra Skorupski.

Lucumi 6 Un paio di chiusure provvidenziali, nessun errore da matita rossa. Qualche sofferenza di troppo nella ripresa, a cui pone rimedio con mestiere.

Lykogiannis 6 L’avvio è un po’ balbettante, perché in un paio di circostanze non monta una guardia feroce a Beste. Poi si registra un po’ e quando entra Miranda si fa quasi rimpiangere.

Freuler 6 Alza un muro che nel primo tempo è tale e che nella ripresa diventa un muretto. Però alla fine la sfanga.

Ferguson 5,5 Quello di mediano sarà anche il suo ruolo, ma al tirar delle somme quanto incide? Troppo poco per essere Ferguson.

Orsolini 6,5 Al 17’ spaventa i tedeschi con un’imbucata geniale per Castro: sono le prove generali del gol. Il suo primo sigillo europeo arriva al 29’, quando si avventa come un falco sul pallone e lo spedisce in rete traendo profitto dal doppio pasticciaccio Lienhart-Atubolu. Italiano lo toglie al 66’: scelta infelice.

Odgaard 6 Cerca le giocate in quella posizione del campo che lo scorso anno ne ha fatto un valore aggiunto. Ci riesce al 29’ quando si allarga sulla corsia sinistra dando il la all’azione del gol di Orsolini. Nella ripresa produce due sole fiammate. Ma sono gli unici segnali di vita dei rossoblù.

Cambiaghi 6 L’evoluzione della specie dell’esterno d’attacco è un universale che spesso e volentieri salta il proprio marcatore (Treu) e all’occorrenza fa cinquanta metri a ritroso per riciclarsi a terzino. Entra nell’azione del gol di Orsolini, ma non è una medaglia al petto, perché con una conclusione degna di tal nome il gol poteva (doveva) farlo lui. Poco altro però.

Dallinga 5 Se questo è un nove: nemmeno ieri lo è stato.

Bernardeschi 5 La sua specialità ormai è entrare e regalare un occasione da gol agli avversari (vedi Lecce).

Miranda 5,5 Un altro che entra e tenta l’harakiri: per fortuna rimedia anche.

Rowe 5,5 Ci prova, ma non ci riesce.

Fabbian sv

Allenatore Italiano 5,5 Dopo quello di Lecce manda in campo un altro Bologna piatto, spento e confusionario. Un azzardo che non paga negare a Orsolini l’ultima mezzora.

Voto squadra 5,5

Massimo Vitali