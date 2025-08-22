Ai francesi 19,5 milioni, quadriennale per l’inglese. Rowe, accordo con il giocatore e il Marsiglia. Salta Asllani, si torna su Nicolussi Caviglia

In chiusura l’affare Jonathan Rowe (22): sarà l’inglese di origine giamaicana il sostituto di Ndoye per Italiano. Ottenuto l’ok del giocatore per un quadriennale da 1,5 milioni netti a stagione, ieri il Bologna ha definito l’accordo con il Marsiglia sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 18 milioni più bonus, inclusa una percentuale sulla futura rivendita. Da capire se il giocatore arriverà già in giornata per le visite mediche o si rinvierà il tutto a domenica, dopo la prima di campionato.

Salta Asllani, che ha sostenuto le visite mediche con il Torino, non avendo accettato l’ipotesi di rimanere fuori dalla lista Uefa con il Bologna, che è tornato su Nicolussi Caviglia (25): ma il Sassuolo offre 9 milioni e tenta di inserirsi, con i rossoblù che giocano su più tavoli e non perdono di vista neppure Mandragora (28) e Pessina.

Trattativa anche per la Primavera: dopo aver seguito a lungo Jallow (18) del Rimini, il Bologna ha virato su Fares Bousnina (20), classe 2006 nazionale under 20 della Tunisia e di proprietà del Nizza, con cui nella scorsa stagione ha collezionato due presenze in Europa League totalizzando pure 10 gol in 23 presenze con l’Under 19. L’affare è ai dettagli.

