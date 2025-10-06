Acquista il giornale
Akinsanmiro l’ultimo ad arrendersi. Touré disastroso, debutta Buffon jr

di MARCELLO GIORDANO
6 ottobre 2025
Tifosi del Bologna con sciarpe e bandiere che animano gli spalti del Dall'Ara

Semper 5,5 Può solo guardare su Cambiaghi, la punizione deviata di Moro e Orsolini. Aiutato dal palo, salva su Cambiaghi a fine primo tempo. E’ un assalto.

Canestrelli 4,5 Anticipato e bruciato da Cambiaghi sull’1-0, spesso fuori posizione si perde tra le folate dei rossoblù.

Caracciolo 4,5 Il Bologna spinge e balla pure lui che dovrebbe guidare il reparto. In ritardo su Dallinga, che firma l’assist dell’1-0.

Bonfanti 4,5 Orso lo infila e crea per l’1-0 e segna il terzo. Devia la punizione di Moro e spiazza Semper.

Tourè 4 Cambiaghi lo salta a ripetizione fin dall’avvio. E’ leggero in occasione dell’espulsione, quando con un tocco di troppo facilita il recupero dello scatenato rossoblù e condanna i suoi all’inferiorità numerica.

Vural 5 Fisico e tecnica, ci mette pure qualche incursione da mezzala destra. Con l’uscita di Tourè Gilardino lo dirotta sull’esterno e sono dolori.

Akinsanmiro 6 Il meno peggio, colui che non rinuncia a lottare anche quando attorno a lui tutti crollano.

Marin 5 Poca regia, ancor meno presente in fase di rottura.

Leris 5 Sacrificio nel primo tempo, in barca anche lui dopo l’inferiorità numerica, dirottato a destra con Rowe a metterlo in croce.

Tramoni 5 Vivace in avvio: ma non approfitta di un retropassaggio sbagliato di Moro e manca di concretezza.

Nzola 5 Battaglia, ma dopo l’inferiorità numerica non vede più palla.

Angori 5,5 Prova a metterci ordine e corsa, ma ci riesce fino a un certo punto.

Meister 5 Prova a battersi, ma non è giornata con il Pisa fuori dalla partita.

Cuadrado 5 Firma la 400esima presenza senza lasciare traccia.

Calabresi ng.

Buffon ng. Esordio in campionato per il figlio del mito Gigi.

All. Gilardino 4,5 Tre gol fatti in 6 partite, 10 subiti e ultimo posto. Dopo l’espulsione il tecnico non reagisce con tempismo e la squadra crolla prima dell’intervallo. La neo promossa questa volta deraglia e la panchina inizia a scottare: la sosta può indurre riflessioni. Voto squadra 4,5.

Marcello Giordano

© Riproduzione riservata

