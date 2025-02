Al dall’ara. Il recupero col Milan giovedì 27 febbraio

E’ il giorno di Lewis Ferguson. Lo scozzese sarà sottoposto all’ultimo controllo e salvo sorprese avrà il via libera per il ritorno in gruppo e la convocazione per Parma. Italiano ritrova un altro pezzo del puzzle rossoblù dopo il rientro di Orsolini la settimana scorsa. Ferguson a Parma si accomoderà quasi certamente in panchina. Si scioglierà tra giovedì e venerdì il nodo Orso, che potrebbe subentrare a gara in corso (più probabile) o ritrovare una maglia dal 1’ al posto di Dominguez. Non c’è nessun dubbio, invece, sulla data del recupero con il Milan eliminato dalla Champions: si giocherà giovedì 27 febbraio alle 20.45.