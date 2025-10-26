Fiorentina Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 26 ottobre 2025 – Non c’è Italiano, costretto suo malgrado a tenersi lontano dal campo, perché la polmonite ormai è alle corde, ma non c’è convalescenza che preveda un viaggio al Franchi (salvo sorprese il tecnico dovrebbe lasciare l’ospedale domani). Non c’è Odgaard, messo ko a Bucarest da una contusione al ginocchio che ieri non lo ha fatto salire sul treno per Firenze, ma che non lo mette a rischio per la sfida di mercoledì col Torino. E non c’è l’altro convalescente Immobile, che in estate fu l’alternativa a Dzeko, poi convolato a nozze con la Fiorentina, quando il Bologna cercava un ‘nove’ di esperienza.

Detto degli assenti, passiamo ai presenti: il Bologna tutto, inteso come squadra e come volontà comune di potenza, capace di guarire in fretta dai problemi di assemblaggio e oggi desideroso di firmare la terza vittoria di fila in trasferta – dopo i colpi da tre punti di domenica in campionato a Cagliari e di giovedì a Bucarest in Europa League – che metterebbe un timbro definitivo alla crisi di un vecchio amico della panchina rossoblù come Stefano Pioli. Mai così bene il Bologna negli ultimi 23 anni dopo le prime 7 giornate di A: 13 punti li aveva conquistati per l’ultima volta Francesco Guidolin nel 2001-2002.

Viceversa mai così male la Fiorentina: da quando si assegnano i tre punti alla vittoria tre punti in 7 partite rappresentano il peggior bottino di sempre dei viola, che oggi sono fanalino di coda. Un’autentica mazzata, tenendo conto delle aspettative elevate che a Firenze si erano generate dopo un mercato estivo che per i viola si è chiuso con un saldo negativo di 28 milioni a fronte del +20 dei rossoblù. I conti nel calcio si fanno alla fine, ma dopo 630 minuti di campionato la sfida del Franchi è un derby degli opposti in cui il Bologna può sperare di vendicare, sportivamente parlando, il faccia a faccia dello scorso maggio, quando in coda a una partita arruffata e velenosa (culminata con l’espulsione finale di Miranda) al Franchi i viola si imposero per 3-2 grazie a una zampata al fotofinish di Kean. Quel ko per il Bologna fresco vincitore della Coppa Italia non contò nulla, mentre sbancare oggi il Franchi vorrebbe dire spiccare il volo verso l’attico della Serie A, quello dove abitano i poteri forti e dove si assegna perfino lo scudetto.

Il Bologna arriva al derby dell’Apennino forte della prima vittoria in Europa League, strappata con merito, non senza brividi, alla Steaua. Anche Pioli giovedì ha vinto in Conference League, sorseggiando un brodino caldo a Vienna col Rapid: un 3-0 che in riva all’Arno si augurano che rappresenti il cartello che indica la via d’uscita dal tunnel della paura. Sulla panchina rossoblù al posto di Italiano dirige il suo vice Daniel Niccolini, fiorentino doc con 5 presenze da difensore nella Florentia Viola quando nel 2002-2003 i Della Valle ripartirono dalla C2. Ma ci sarà in qualche modo anche Italiano, ‘presente’ di nuovo da remoto e pronto a continuare nel solco dell’ampio turnover. Avvicendamenti probabili: Castro al posto di Dallinga e Bernardeschi al posto di Orsolini, più i soliti mille dubbi che non intaccano il saper essere squadra dei rossoblù.

Le probabili formazioni e tv

FIorentina (3-4-2-1) 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodô, 8 Mandragora, 14 Nicolussi Caviglia, 21 Gosens; 22 Fazzini, 10 Gudmundsson; 20 Kean. Allenatore: Pioli

In panchina: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 15 Comuzzo, 26 Viti, 60 Kouadio, 65 Parisi, 24 Richardson, 44 Fagioli, 7 Sohm, 11 Sabiri, 27 Ndour, 9 Dzeko, 91 Piccoli.

Bologna: (4-2-3-1) 1 Skorupski; 2 Holm, 26 Lucumi, 14 Heggem, 33 Miranda; 8 Freuler, 19 Ferguson; 10 Bernardeschi, 80 Fabbian, 28 Cambiaghi; 9 Castro.Allenatore: Italiano

In panchina: 25 Pessina, 13 Ravaglia, 22 Lykogiannis, 41 Vitík, 6 Moro, 11 Rowe, 19 De Silvestri, 2 Zortea, 18 Pobega, 24 Dallinga, 77 Sulemana 16 Casale, 30 Dominguez, 7 Orsolini.

Stadio: Artemio Franchi di Firenze

Ore: 18

Arbitro: Federico La Penna di Roma1

Diretta TV: SKY/DAZN