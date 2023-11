AL LAVORO AL ’GALLI’. Rientrati i nazionali. Lucumi oggi in città

L’ultimo a rientrare sarà Lucumì, ormai titolare inamovibile di una Colombia che continua a stupire, vittoriosa per 1-0 in casa del Paraguay e terza nel girone sudamericano di qualificazione ai mondiali del 2026. Oggi rientrerà a Bologna, sarà in gruppo da domani. Ma quasi tutti i nazionali rossoblù nelle ultime ore sono scesi in campo. Ndoye e Aebischer sono stati titolari in Romania-Svizzera 1-0, col secondo che all’83’ è stato avvicendato da Freuler.

Calafiori e Fabbian sono rimasti in campo, rispettivamente per 84 e 76 minuti, in Irlanda-Italia 2-2 di Under 21. Skorupski ha giocato il primo tempo dell’amichevole Polonia-Lettonia 2-0, mentre Posch si è sorbito novanta minuti del test Austria-Germania, vinto dai padroni di casa per 2-0. Solo panchina per Moro in Croazia-Armenia 1-0 che ha mandato i croati a Euro 2024.