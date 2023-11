Alla Scoperta dell’Avversario, i granata. La forza delle idee: Tameze in difesa

La forza delle idee: dopo l’infortunio grave di Schuurs (out fino a fine stagione), Juric si è inventato Tameze difensore centrale. Ecco allora che davanti a Milinkovic-Savic ci sarà il centrocampista, in una linea a 3 completata da Buongiorno e Rodriguez. Sgomita Zima, ma partirà dalla panchina. Pochi i dubbi nel 3-5-2 granata, con Bellanova e Lazaro chiamati a mettere in difficoltà Posch e Kristiansen e a disturbare le azioni offensive di Ndoye e Saelemaekers. Partirà come mezzala Vlasic, con Ilic davanti alla difesa e Gineitis al fianco dell’ex Verona e Manchester City. Recupero lampo per Linetty, che potrebbe sorprendere tutti ed essere schierato nell’undici titolare. Per l’attacco Juric prosegue con le sue idee: si va avanti con il tandem pesante formato da Zapata e Sanabria. Partiranno dalla panchina Pellegri e Karamoh, con Seck e Radonjic armi da usare a partita in corso.

Giacomo Guizzardi