Alla scoperta dell’avversario: il Sassuolo. Tressoldi, bocciatura. In difesa rientra Erlic. Chance per Bajrami

"Qualche cambiamento ci sarà", annuncia Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, che dopo la sconfitta contro la Lazio dello scorso weekend vede nel match interno di oggi contro il Bologna l’occasione per tornare alla vittoria. "I rossoblù mi piacciono come squadra, come giocano e come organico. Non danno punti di riferimento, spesso si scambiano di ruoli". Un’attenzione in più che dovrà essere data ai giocatori di Motta, con Dionisi che dovrebbe presentare un undici di partenza diverso rispetto a quello dell’Olimpico. In porta c’è Consigli, con Cragno neanche convocato, mentre in difesa Erlic e Vina si preparano per prendere il posto di Ruan Tressoldi (disastroso contro i biancocelesti) e di Pedersen, sull’out mancino; a completare il reparto Ferrari e Toljan, terzino destro.

Non dovrebbe cambiare sistema il tecnico, affidandosi così a un 4-2-3-1 spregiudicatamente offensivo, soprattutto considerate le intenzioni dei ragazzi di Dionisi: a dare manforte alla difesa ci penseranno Boloca e Racic, titolari anche contro la Lazio, anche se confida in una chance dall’inizio il norvegese Thorstvedt, che potrebbe prendere il posto del serbo in mediana.

Davanti chi dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina è Castillejo (rimandato il derby con l’ex milanista Saelemaekers): al suo posto, sulla trequarti, si scalda Bajrami, mentre ci si aspettano risposte importanti da parte di Laurientè, che in questo inizio è lontano parente di quello ammirato in maglia neroverde lo scorso anno. Sulla destra Berardi, in avanti Pinamonti.

