Alla scoperta dell’avversario: Ranieri pronto a giocare la carta del fantasista. C’è l’ex Viola dietro Petagna e Pavoletti

Sfida tra incerottate. Il Cagliari di Claudio Ranieri, quartultimo, accoglie nel suo fortino il Bologna di Thiago Motta, con i sardi a caccia del terzo risultato utile di fila, forti del fattore campo che fin qui ha permesso a Nandez e compagni di portare a casa 12 dei 15 punti conquistati. Senza Mancosu, Lapadula, Rog e Shomurodov, ai quali si è aggiunto in ultima istanza anche Oristanio – Luvumbo in in Coppa d’Africa – Ranieri dovrà chiedere uno sforzo extra ai suoi, che in occasione della sfida dovrebbero scendere in campo con un 4-3-1-2 che permetterà a Sir Claudio di optare per la soluzione a due punte, con Pavoletti che farà coppia con Petagna. Dietro di loro Viola, meteora a Casteldebole e più a suo agio in Sardegna, con il terzetto composto da Makoumbou, Prati e Nandez che agirà a centrocampo. In porta non ci sarà Radunovic come nella sfida d’andata (Fabbian ringraziò il portiere sardo per la topica a tempo ormai scaduto) bensì Scuffet, protetto da una linea a 4 formata da Zappa, Dossena, Goldaniga e l’ex Samp Augello. Nel caso in cui Ranieri dovesse optare per due trequartisti alle spalle di una punta, Nandez alzerebbe il raggio d’azione, Sulemana si troverebbe titolare con Petagna e Pavoletti pronti alla staffetta. Aggregati per l’occasione anche Vinciguerra e Mutandwa, trascinatori della primavera del Cagliari allenata da Agostini. È un Cagliari che, in casa contro il Bologna, non conosce sconfitta dal 2013, ragion per cui Ranieri e i suoi vorranno rendere ancora più invalicabile la loro casa, spesso teatro di rimonte a dir poco clamorose.

Intanto la società rossoblù lavora per i primi colpi in entrata da regalare a Ranieri, al fine di rendere la seconda parte di campionato il più agevole possibile: da La Spezia è pronto a sbarcare sull’isola Daniele Verde, esterno offensivo allenato da Motta in Liguria.

