Allarme Pobega ko, Italiano col contagocce

Allo stop confermato di un mese per Sulemana, si aggiunge quello di tre settimane dell’ex Milan: in mediana il Bologna ne ha solo tre

di MARCELLO GIORDANO
10 settembre 2025
Confermate le quattro settimane di stop per l’acquisto last minute dell’estate Sulemana: fatale la gara in nazionale contro il Ciad, per il centrocampista ghanese, che ha riportato una lesione parziale al legamento collaterale mediale destro. Ma le cattive notizie, a Casteldebole, nel giorno della ripresa degli allenamenti, non si fermano qui: stop anche per Tommaso Pobega, che aveva accusato una fastidio muscolare alla volta del week end. Ieri gli esami: "Lesione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane", ha fatto sapere il Bologna con una nota. Il che significa che il Bologna si presenterà alla ripresa del campionato, domenica sera a San Siro con il Milan, in emergenza.

Emergenza a centrocampo, ma non solo, perchè ai box restano pure Holm, Casale e Immobile. Dopo un’estate passata a predicare rosa lunga e un mercato indirizzato in questo senso, il Bologna si avvia alla ripresa e all’inizio del tour de force senza cinque pedine. Holm è l’unico che ha speranza di recuperare per rientrare tra i convocati domenica sera: difficilmente sarà titolare. Per Casale, invece, si ragiona in vista di un ritorno con il Genoa, la settimana successiva.

Il problema è però a centrocampo: Italiano potrà contare sui soli Moro, Ferguson e Freuler nelle sfide con Milan, Genoa, Aston Villa e Lecce. Probabilmente anche con il Friburgo, in data 2 ottobre, quando saranno scadute da appena due giorni le tre settimane di stop previste per Pobega, che potrebbe al più rientrare tra i convocati. Ci sarà poi il Pisa il 5: il che significa che ci sarà poco tempo per allenarsi e reinserire giocatori.

Ma dopo la sfida con i toscani scatterà la sosta, con ritorno in campo in programma il 19 ottobre a Cagliari: quello sarà il periodo buono per reinserire (inserire, nel caso di Sulemana, che non si è mai potuto allenare con i nuovi compagni) gli infortunati Pobega e Sulemana nel sistema di gioco. Infortuni e calendario raccontano come il Bologna si atteso da 6 gare nelle prossime 4 settimane, fino alla prossima sosta e Italiano avrà coperta corta e dovrà chiedere gli straordinari a Freuler, Moro e Ferguson. Le nazionali tolgono, ma qualcosa hanno pure restituito: perché Ferguson ha giocato da titolare entrambe le gare di qualificazione con Danimarca e Bielorussia, mettendo quei minuti nelle gambe che non aveva trovato con Roma e Como, complice l’infortunio muscolare al polpaccio accusato in vista delle prime giornate. Ferguson è pedina ritrovata. Italiano potrebbe tornare a studiare la soluzione Fabbian in mediana per avere una rotazione in più: lo testò in quella posizione in amichevole con l’Ofi Creta e non andò bene: ma potrebbe insistere, data l’emergenza.

Emergenza che include pure Ciro Immobile, il cui rientro, però è in programma a fine ottobre, dopo lo strappo alla coscia accusato alla mezzora di Roma-Bologna. Il campionato riprende, per i rossoblù è già tempo di stringere i denti e fare i conti con la coperta corta, complice la beffa degli infortuni e dell’emergenza.

