Alle 14 a crespellano. Primavera, Colucci cerca punti col Toro

La Primavera di Leonardo Colucci torna in campo già oggi pomeriggio per cercare di inseguire i tre punti che mancano da oltre tre mesi, con il Bologna che affronterà il Torino a Crespellano. Pur avendo ottenuto due pareggi negli ultimi due match, grazie allo 0-0 con la Lazio e all’1-1 con il Verona, i baby rossoblù inseguono ancora una vittoria che potrebbe regalare anche una scossa alla classifica: al momento la Primavera è ferma a 22 punti, al terzultimo posto con 2 punti di ritardo sull’Empoli che è la prima squadra alla portata. Diverso invece il discorso per i granata di Felice Tufano che sono undicesimi e di punti ne hanno invece 35, seppur reduci dal ko con il Genoa. All’andata era stato il Toro a spuntarla di misura e questo potrebbe essere uno stimolo ulteriore per i rossoblù di Colucci nel cercare un successo. Bologna-Torino si giocherà alle 14 con diretta su Sportitalia.

