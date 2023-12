Alle 14.30 a Casteldebole. Primavera, con il Monza per provare a rialzarsi

Nuovo appuntamento cruciale per il Bologna primavera che, sconfitto una settimana fa a Lecce e scavalcato in classifica dai salentini, scenderà in campo oggi a Casteldebole per affrontare il Monza, lontano dai rossoblù quattro punti. La formazione di Vigiani, attualmente penultima in classifica, ha alle 14,30 l’occasione di superare la Fiorentina in graduatoria, ma soltanto in caso di successo. Fin qui uno dei peggiori avvii di sempre da parte del Bologna, che nelle prime undici giornate di campionato ha saputo conquistare una sola vittoria, arrivata all’esordio contro il Frosinone, ultimo in classifica. Dopo quel successo due pareggi e ben otto sconfitte per Ebone e compagni. Rispetto alla trasferta di Lecce rientreranno Rosetti e Baroncioni, squalificati una settimana fa; recuperano Mangiameli e Busato, out Svoboda. La gara sarà trasmessa su Sportitalia.

g.g.