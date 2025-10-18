Alle 15 appuntamento a Crespellano: l’anno scorso arrivò una doppia sconfitta. Primavera, un derby da non fallire. Con la Fiorentina per riscattarsi

Come la Serie A, dopo la sosta per le Nazionali, torna anche la Primavera. Bologna in campo oggi alle 15 a Crespellano per il tradizionale e sempre sentito derby dell’Appennino contro la Fiorentina, che l’anno scorso fece di un sol boccone i rossoblù sia all’andata che al ritorno. Un motivo in più, a sommarsi ai già tanti presenti, per tornare a vincere, anche perché il cammino recente dei ragazzi di Morrone (nella foto) ha regalato più dispiaceri che gioie, vedi i ko prima del break in casa del Genoa (1-0) e a Budrio contro l’Atalanta, dove i giovani del Bfc si erano letteralmente buttati via, subendo pari e sorpasso negli ultimi cinque minuti di partita. Ma è anche vero che prima dei due stop consecutivi il Bologna aveva convinto, piegando nell’ordine Lecce, Napoli e Juventus, riassaporando i vertici della classifica, che vede oggi Ferrari e compagni al decimo posto, con 10 punti all’attivo in 7 gare, in compagnia di Lazio e Monza.

I viola invece se la passano un po’ meglio, terzi assieme a Cesena e Parma a quota 14, a -1 dall’Atalanta e a -3 dal Genoa capolista. Il percorso dei ragazzi di Galloppa (che oggi ritroverà un vecchio amico nonché compagno di squadra e di reparto ai tempi del Parma, il mister dei rossoblù Michele Morrone) è stato fin qui ottimo, caratterizzato da 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il bilancio dei precedenti pende tutto o quasi dalla parte dei gigliati, con 10 vittorie (l’anno scorso entrambe per 3-1), 1 pareggio e 3 sigilli rossoblù, l’ultimo a Casteldebole nell’aprile di 3 anni fa, con il fiorentino Vigiani in panchina (che pochi mesi dopo sconfisse anche i viola di Serie A al Dall’Ara, precedendo l’arrivo di Motta), grazie al gol del ghanese Annan.

Questi i convocati di Morrone: portieri Franceschelli, Gnudi, Happonen; difensori Briguglio, Dimitrisin, Markovic, Nesi, Papazov, Puukko, Tomasevic, Tupec; centrocampisti Armanini, Jaku, Labedzki, Lai, N’Diaye, Nordvall, Toroc; attaccanti: Bousnina, Castillo, Ferrari, Mazzetti, Negri, Sadiku, Tonin.

Le altre gare: oggi Inter-Napoli, Torino-Frosinone, Monza-Juventus e Parma-Genoa; domani Atalanta-Milan, Lecce-Sassuolo, Roma-Cagliari e Cesena-Lazio; lunedì Verona-Cremonese.

La classifica: Genoa 17, Atalanta 15, Fiorentina, Cesena e Parma 14, Roma e Sassuolo 13, Verona e Milan 11, Bologna, Monza e Lazio 10, Juventus e Frosinone 8, Inter e Torino 6, Lecce 5, Cagliari 4, Cremonese e Napoli 3.

Giovanni Poggi