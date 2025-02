ALTRO TOUR DE FORCE. Si riparte dai ducali. Poi Milan e Cagliari

Una settimana (quasi) per preparare un nuovo tour de force. Finiti gli sforzi di Champions e aspettando la semifinale di Coppa Italia, la gara di Parma, sabato alle 15, apre un nuovo ciclo di 3 gare in una settimana. Mercoledì o giovedì prossimo, infatti, a seconda dell’esito della sfida per gli ottavi di Champions del Milan col Feyenoord stasera, ci sarà il recupero della gara coi rossoneri, prevista il 26 ottobre e saltata a causa dell’alluvione, con conseguenti code polemiche e legali avanzate dal presidente Scaroni. Nel weekend dell’1 e 2 marzo (anticipi-posticipi ancora da fare), poi, altra gara casalinga, col Cagliari reduce nell’ultimo turno dallo 0-0 strappato in casa Atalanta. Solo dopo il Bologna potrà tornare al ritmo di una gara a settimana, con Verona e Lazio. Tra Lazio e Venezia, due settimane di pausa per le nazionali, utili per ricaricare le pile in vista della trasferta con i lagunari e la successiva sfida infrasettimanale di Coppa Italia, a inizio aprile.