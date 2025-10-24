Anche Morandi ieri nella capitale romena piena di sostenitori rossoblù come la scorsa stagione. Gianni guida i tremila di Bucarest. E’ una spedizione da Champions

BUCAREST (Romania)C’era un ragazzo che come me, girava l’Europa. Nella primavera fuori stagione di Bucarest c’era anche l’eterno giovane bolognese, presente tra gli oltre tremila rossoblù che hanno invaso la capitale romena nell’attesa di riempire gli spalti dell’Arena Nationala. Gianni Morandi ancora in prima fila, come era stato in diverse occasioni per la Champions della passata stagione, tra la folla di sciarpe e magliette, parte di un altro esodo che da Bologna si è diretto questa volta a Est.

Una mobilitazione sì facilitata dai prezzi popolari dei tagliandi, ma anche da una metà finalmente servita senza dover calcolare l’arrivo in maniera scientifica. E seppur con i prezzi degli biglietti saliti rapidamente, il popolo rossoblù è giunto ugualmente a Bucarest sfruttando non solo il Marconi ma anche gli aeroporti di Pisa e di Milano Malpensa, solo per citarne alcuni. Pochi ma comunque immancabili gli eroi arrivati direttamente in auto.

L’obiettivo era comunque esserci, anche per la caratura dell’avversario e per quella voglia matta di continuare a sognare in grande, sfruttando questa nuova campagna europea per tornare a respirare quel calcio internazionale che l’ha scorsa stagione aveva dato una boccata d’aria fresca dirompente.

E se il clima termometro alla mano è stato più che favorevole, anche la colonnina di mercurio dell’ottimismo ha toccato livelli altissimi: il quartiere Lipscani, cuore pulsante di Bucarest si è dipinto subito di rossoblù, una trasformazione aiutata anche dalle attività locali che hanno dispiegato standard bolognesi per attrarre chi è arrivato in trasferta. Sedendosi ai bar e ai ristoranti della città vecchia era impossibile non vedere una felpa, una sciarpa, una maglia, con il logo del Bologna, esposto peraltro anche in tanti pub e ristoranti (in alcuni c’era lo sconto per i "Bologna supporters"). C’è chi ha portato l’amuleto, quella casacca indossata magari a Roma per la finale, chi è scaramantico e non vuol sentir parlare di partita sino al fischio d’inizio ma anche chi ha solo voglia di divertirsi guardando giocare il suo Bologna.

"E’ già una mezza festa, la città è molto bella e c’è un clima ideale - raccontavano alcuni in coro - Lo scorso anno siamo andati in trasferta per la Champions, vuoi saltare l’Europa League? Non potevamo non esserci".