Andrea costa, la nota. La curva vuole boicottare San Siro

Al ritorno dalla pausa il Bologna ritroverà un popolo rossoblù più silente del solito nella trasferta del Meazza. Niente contestazione ai ragazzi di Vincenzo Italiano, anzi forse mai come prima il rapporto tra squadra e tifo è quanto mai saldo. Alla Scala del calcio andrà in scena però una protesta dei gruppi organizzati solidali agli ultras avversari che, dopo l’inchiesta ’Doppia Curva’ che ha coinvolto alcuni dei capi gruppo di Milan e Inter, sono stati ridimensionati e messi sotto la lente d’ingrandimento dalle stesse società. Dopo lo striscione comparso nel match al Dall’Ara è arrivato un comunicato in cui la curva del Bologna si schiera con la Nord e la Sud annunciando di voler boicottare la trasferta del 14 settembre: "Il calcio è passione, non repressione" comincia l’Andrea Costa puntando il dito contro i club di Milano ed evidenziando quali siano i valori: "Per noi essere ultras è aggregazione, appartenenza, sacrifici fatti ogni settimana per viaggiare in tutta Italia. È colore in curva, è tifo, è orgoglio e non vogliamo che ciò che è capitato a Milano venga usato come pretesto per azzerare tutto il movimento". Da qui l’appello a non andare al Meazza.

Gianluca Sepe