Anticipi e posticipi fino alla fine di novembre. Si riparte sabato 20: il Genoa al Dall’Ara

Sono ripresi gli allenamenti a Casteldebole: Italiano lavora con i reduci dalle nazionali e da ieri pomeriggio può programmare nei dettagli i prossimi tre mesi e gli incastri tra gare di campionato ed Europa League. La Lega Serie A ha pubblicato anticipi e posticipi dalla quarta alla quattordicesima giornata. Al netto del posticipo di domenica 14 (ore 20,45) già stabilito precedentemente, gli impegni europei coinvolgeranno i rossoblù a variazioni pressoché costanti: con il Genoa, anticipo casalingo a sabato 20 alle 15, per poi poter puntare alla trasferta in casa dell’Aston Villa con un giorno in più e con il Lecce, per la quinta giornata, il Bologna posticiperà a domenica 28 settembre alle 18 l’inizio gara al Via del Mare.

Il 2 ottobre sarà tempo di prima casalinga d’Europa League con il Friburgo e a chiudere il tour de force prima della nuova sosta sarà la gara casalinga con il Pisa, domenica 5 ottobre alle 15. Ripresa in programma a Cagliari sempre di domenica alle 15 (19 ottobre), quattro giorni dopo si viaggia a Bucarest e domenica 26 alle 18 il posticipo al Franchi con la Fiorentina, sfida ad armi pari dato che la Viola giocherà in Conference. Infine, turno infrasettimanale casalingo con il Torino mercoledì 29 alle 20.45, trasferta a Parma domenica 2 novembre alle 18, il Brann al Dall’Ara il 6, il Napoli domenica 9 alle 15, l’Udinese in trasferta in anticipo sabato 22 alle 15 e Salisburgo in casa il 27 a chiudere un tour de force da 15 partite in tre mesi e soprattutto.

Serviranno rosa lunga e rotazioni: per questo si lavora per recuperare già per il Milan Emil Holm. Staff tecnico e medico proveranno a reinserire in gruppo la prossima settimana lo svedese e c’è ottimismo per un ritorno a San Siro, mentre per Casale servirà una settimana in più: il centrale tornerà a disposizione per la sfida casalinga con il Genoa.

Il rientro di Immobile è fissato per fine ottobre. Italiano lavora per la crescita di condizione anche di Odgaard e Dallinga. Intanto c’è da restituire morale ed entusiasmo a Dominguez, fresco dell’esclusione dalla lista Uefa: sul campo e con il dialogo, per evitare contraccolpi e mal di pancia. Il tour de force si avvicina, nell’attesa il Bologna lancia un’asta benefica on line a favore di Fondazione Sant’Orsola.

Tra martedì e mercoledì Italiano potrà intensificare la marcia di avvicinamento alla sfida di San Siro con il Milan, con il rientro dei nazionali. Italiano al lavoro sul campo, il figlio Riccardo pure: il centrocampista classe 2007 ha raggiunto il padre a Casteldebole, prelevato dalla Fiorentina come rinforzo per la mediana dell’Under 18 rossoblù.

Marcello Giordano