Appello dei tifosi. Giovedì al via la prevendita per la semifinale con l’Empoli. La curva: "Coloriamo di rossoblù il Dall’Ara»

Sarà un Dall’Ara con l’abito della festa quello che oggi alle 15 farà da cornice alla sfida tra Bologna e Lazio. Ma soprattutto sarà un Dall’Ara con l’abito rossoblù. Ieri, alla vigilia di una partita cruciale sulla strada che può portare all’Europa, i gruppi della curva Bulgarelli hanno lanciato un appello via social a tutti i tifosi. "Il Bologna ha bisogno di noi – si legge nel testo –. La curva Andrea Costa invita tutta la tifoseria a portare con sé una bandiera per dipingere lo stadio di rossoblù. Tutti uniti per i nostri colori".

A Casteldebole non fanno registrare impennate dell’ultima ora nella prevendita, ma considerato che si trovano ancora biglietti sia in tribuna che nei distinti l’obiettivo è il raggiungimento della quota 30 mila. Poi per i tifosi sarà tempo di pensare al viaggio in casa Venezia del 29 marzo alla ripresa del campionato, ma soprattutto a quello in casa Empoli, l’1 aprile, nella semifinale di andata di Coppa Italia, quando probabilmente servirebbero due settori ospiti del Castellani per contenere l’onda rossoblù.

La prevendita per Empoli-Bologna di Coppa scatterà il 20 marzo e i biglietti disponibili sono circa 4 mila. Ma prima tocca colorare oggi il Dall’Ara di rossoblù accogliendo così l’appello della curva in una stagione in cui il Dall’Ara è diventato un fortino inespugnabile quasi per tutti.

