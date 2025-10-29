Approvata ieri dall’assemblea la gestione fino al 30 giugno: sul risultato positivo pesa la Champions. Saputo, primo bilancio col sorriso. La chiusura con 14 milioni di utile

Bilancio in attivo: è l’Europa, bellezza. L’era Saputo è iniziata nel gennaio 2015: da allora immissioni di denaro a copertura di rossi bilancio. Non questa volta. Il Bilancio chiuso al 30 giugno e approvato ieri dall’assemblea dei soci ha fatto registrare per la prima volta il segno più: "Il conto economico dell’esercizio – spiega la nota del club – ha presentato un utile di circa 14 milioni di euro, dopo aver registrato imposte per 5,6 milioni. Il risultato positivo è determinato da un valore della produzione di oltre 224 milioni di euro, anche per effetto dei ricavi derivanti dalla partecipazione alla Uefa Champions League".

Champions e campionato che hanno portato a plus valenze mai registrate prima, con le cessioni di Zirkzee e Calafiori in primis: "La gestione operativa dei diritti alle prestazioni dei calciatori ha registrato plusvalenze nette e altri ricavi per oltre 42 milioni di euro", rispetto ai 19,3 del precedente esercizio. Più che raddoppiate, insomma. Ma la Champions e una nuova dimensione anche a livello di immagine dei rossoblù ha portato benefici sotto molteplici aspetti, dato che dal bilancio emerge come i ricavi da biglietteria siano raddoppiati (16,8 milioni) e come siano incrementati pure i ricavi commerciali, che hanno sfondato il tetto dei 27 milioni. A fronte di un aumento del valore della produzione salito a 224 milioni, sono saliti pure i costi complessivi, "che ammontano a 201,6 milioni". A incidere è soprattutto il costo del lavoro, ovvero il monte ingaggi: "Anche per effetto dei premi di rendimento pagati per la vittoria della Coppa Italia, risulta in incremento a circa 84,1 milioni di euro", prosegue la nota, mentre gli ammortamenti dei cartellini dei calciatori ammontano a 40,2 milioni di euro. Il risultato finale, dopo aver registrato oneri finanziari ed imposte, ammonta così a 13.954.040 euro.

Ma non è finita: "La scelta di continuare a investire nel patrimonio calciatori ha portato l’importo complessivo dei diritti alle prestazioni dei giocatori, al netto degli ammortamenti, a 98,6 milioni di euro rispetto ai 91 dell’anno scorso". Gli utili non saranno distribuiti o, se preferite, incassati: "L’Assemblea ha deliberato il conferimento dell’utile a riserve". Anche per questo, e per garantirsi un altro bilancio in attivo, servirà fare strada in Europa League, SuperCoppa e Coppa Italia quest’anno. Il tutto mentre il Bologna insegue i rinnovi e gli adeguamenti di Freuler, Orsolini e Castro, che in caso di fumata bianca alzeranno ulteriormente il monte ingaggi.

Marcello Giordano