Ariedo Braida: "Bologna non è più una sorpresa, merita la finale di Coppa Italia"

"Non posso fare un pronostico per mercoledì. Non posso farlo perché nel calcio i pronostici sono sempre disattesi".

Ariedo Braida non si sbilancia in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, lui che ai rossoneri è stato legato a lungo. L’esperto dirigente, impegnato nel ruolo di vicepresidente del Ravenna, è stato ospite del Panathlon Bologna di Biagio Dragone, ha parlato della squadra rossoblù e in particolare della crescita avuta in questi anni, soffermandosi sull’approdo di Sartori.

"Giovanni è una persona stupenda, eccezionale. È uno straordinario uomo di calcio. Lo conosco dai tempi del Chievo ed è bravissimo. E’ un uomo che conosce il calcio, ha mani d’oro e dovunque va è in grado di fare bene. Gli faccio i complimenti. Quasi quasi se fosse al Milan, da milanista, sarebbe meglio. Questo Bologna mi piace perché ha un’identità. Anche l’anno scorso l’aveva, ma quest’anno l’ha rafforzata. Non era facile, ma l’ha fatto. Era più difficile quest’anno perché l’anno passato era una novità. Questo vuol dire che la squadra c’è, ci sono dei valori e quando questi ultimi ci sono, significa che si è sulla strada giusta. Penso che il Bologna in futuro potrà dar fastidio a quelle più in alto se continuerà così".

Braida evidenzia come le prestazioni abbiano consacrato i rossoblù e di come il club non sia più soltanto una rivelazione.

"Ormai il Bologna non è più una sorpresa. Ha una squadra che si è fatta valere per tutta la stagione. E’ arrivata in finale di Coppa Italia, sta lottando per conquistare un posto in Champions League. Complimenti a Italiano, ma soprattutto ai giocatori e alla società perché sono tornati a competere tra le migliori squadre del campionato".