Asllani, ora c’è il via libera dell’Inter. Il club tratta l’ingaggio dell’albanese

Il giorno dopo la debacle con l’Ofi Creta, il Bologna rompe gli indugi: se la fase difensiva non funziona è perché ci sono equilibri da ricreare, specie in assenza di Ferguson, anche in mediana. E allora ecco che il Bologna lavora concretamente alla pista Kristian Asllani (23), senza tralasciare quella che porta a Nicolussi Caviglia (24).

L’accordo con l’Inter per Asllani è da rifinire ma il Bologna conosce e lavora alle cifre: servono 16-18 milioni per avere il via libera dall’Inter il nazionale albanese, acquistato per 14 milioni più 2 di bonus dall’Empoli, con contratto da 1,6 milioni netti a stagione più bonus.

Il Bologna lavora a una proposta più bassa da 12-13 con 20-30 per cento su futura rivendita: c’è margine per trattare, ma il primo nodo da sciogliere è alla voce ingaggio, dato che l’Inter ha dato il via libera al Bologna per trovare un accordo con il giocatore (che ha rifiutato il Betis e piace a Fiorentina e Torino), prima di sedersi al tavolo.

Ma l’Inter ha fretta di far cassa per chiudere attaccante e centrocampista e il Bologna ha un vantaggio tempistico, in questo momento, sulle avversarie. Asllani è regista che calcia bene con entrambi i piedi, specialista dei piazzati, pedina che manca.

In più ha 23 anni, vanta 99 partite con l’Inter e mezzora giocata nell’ultima finale di Champions, ma cerca spazio per il definitivo salto di qualità: insomma rappresenterebbe un investimento destinato ad accrescere il suo valore.

Il problema è che Asllani chiede 2 milioni netti a stagione, che è il tetto salariale rossoblù, al quale non sono arrivati né Bernardeschi né Immobile. Il Bologna ha fatto una prima proposta da 1,5: l’Inter pagherebbe gli stipendi di luglio e agosto (320mila euro) e per la prima stagione Asllani accetterebbe 1,8. Il problema sono quelle successive, di un contratto quadriennale con opzione per la quinta stagione a favore del Bologna. Per far quadrare il cerchio il Bologna dovrebbe salire a 1,7-1,8 a stagione come proposta di ingaggio al giocatore.

Oggi è in programma una call con il giocatore per provare a limare gli aspetti economici dell’ingaggio, l’unico fattore determinante: perché Asllani sa di essere fuori dai programmi nerazzurri e vuole giocare, per di più in una squadra che gli garantisca l’Europa: dovrà però rinunciare a 200-250mila euro se vorrà raggiungere l’intesa con il Bologna, rispetto alle richieste iniziali, scoglio non insuperabile, anche se è da tenere presente che è già saltata la pista Betis per lui.

La Fiorentina è interessata, ma dovrebbe prima cedere Mandragora (28). Il Bologna è in vantaggio, ma tratta Nicolussi Caviglia, che ha una valutazione di 8-10 milioni: non è da escludere che il Bologna possa perseguire a prescindere da Asllani. Dipenderà da Fabbian, che piace a Roma e Porto e che Italiano ha schierato fuori ruolo da mediano con l’Ofi: a fronte di una proposta da 20 milioni, il Bologna potrebbe completare il restyling e fare due centrocampisti.