Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Bologna
  4. Asllani, ora c’è il via libera dell’Inter. Il club tratta l’ingaggio dell’albanese

Asllani, ora c’è il via libera dell’Inter. Il club tratta l’ingaggio dell’albanese

Il centrocampista chiede due milioni a stagione: si lavora per l’accordo. Nicolussi Caviglia resta nel mirino

di MARCELLO GIORDANO
18 agosto 2025
Kristjan Asllani, regista albanese di 23 anni in forza all’Inter

Kristjan Asllani, regista albanese di 23 anni in forza all’Inter

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Il giorno dopo la debacle con l’Ofi Creta, il Bologna rompe gli indugi: se la fase difensiva non funziona è perché ci sono equilibri da ricreare, specie in assenza di Ferguson, anche in mediana. E allora ecco che il Bologna lavora concretamente alla pista Kristian Asllani (23), senza tralasciare quella che porta a Nicolussi Caviglia (24).

L’accordo con l’Inter per Asllani è da rifinire ma il Bologna conosce e lavora alle cifre: servono 16-18 milioni per avere il via libera dall’Inter il nazionale albanese, acquistato per 14 milioni più 2 di bonus dall’Empoli, con contratto da 1,6 milioni netti a stagione più bonus.

Il Bologna lavora a una proposta più bassa da 12-13 con 20-30 per cento su futura rivendita: c’è margine per trattare, ma il primo nodo da sciogliere è alla voce ingaggio, dato che l’Inter ha dato il via libera al Bologna per trovare un accordo con il giocatore (che ha rifiutato il Betis e piace a Fiorentina e Torino), prima di sedersi al tavolo.

Ma l’Inter ha fretta di far cassa per chiudere attaccante e centrocampista e il Bologna ha un vantaggio tempistico, in questo momento, sulle avversarie. Asllani è regista che calcia bene con entrambi i piedi, specialista dei piazzati, pedina che manca.

In più ha 23 anni, vanta 99 partite con l’Inter e mezzora giocata nell’ultima finale di Champions, ma cerca spazio per il definitivo salto di qualità: insomma rappresenterebbe un investimento destinato ad accrescere il suo valore.

Il problema è che Asllani chiede 2 milioni netti a stagione, che è il tetto salariale rossoblù, al quale non sono arrivati né Bernardeschi né Immobile. Il Bologna ha fatto una prima proposta da 1,5: l’Inter pagherebbe gli stipendi di luglio e agosto (320mila euro) e per la prima stagione Asllani accetterebbe 1,8. Il problema sono quelle successive, di un contratto quadriennale con opzione per la quinta stagione a favore del Bologna. Per far quadrare il cerchio il Bologna dovrebbe salire a 1,7-1,8 a stagione come proposta di ingaggio al giocatore.

Oggi è in programma una call con il giocatore per provare a limare gli aspetti economici dell’ingaggio, l’unico fattore determinante: perché Asllani sa di essere fuori dai programmi nerazzurri e vuole giocare, per di più in una squadra che gli garantisca l’Europa: dovrà però rinunciare a 200-250mila euro se vorrà raggiungere l’intesa con il Bologna, rispetto alle richieste iniziali, scoglio non insuperabile, anche se è da tenere presente che è già saltata la pista Betis per lui.

La Fiorentina è interessata, ma dovrebbe prima cedere Mandragora (28). Il Bologna è in vantaggio, ma tratta Nicolussi Caviglia, che ha una valutazione di 8-10 milioni: non è da escludere che il Bologna possa perseguire a prescindere da Asllani. Dipenderà da Fabbian, che piace a Roma e Porto e che Italiano ha schierato fuori ruolo da mediano con l’Ofi: a fronte di una proposta da 20 milioni, il Bologna potrebbe completare il restyling e fare due centrocampisti.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su