Aspettando la Roma. Uno tra Aebischer e Moro. Il grande dubbio di Thiago

Squadra che vince non si cambia è l’assunto che con Thiago Motta, però, non può mai essere una verità assoluta. Non si stravolge, semmai, ma possono esserci ritocchi negli equilibri tattici, in base alle caratteristiche dell’avversario e della propria rosa, che quest’anno è più profonda e ha più alternative. Pur al netto dell’emergenza infortuni. A questo riguardo, è praticamente certa la presenza di Saelemaekers e Ndoye, con il belga che si è lasciato alle spalle le botte subite a Salerno, come pure Zirkzee e Moro. Ma proprio Moro è un dubbio di formazione del tecnico in vista della sfida con la Roma.

Un ritocco potrebbe passare proprio dalla mediana, con Aebischer che scalpita per riprendersi la maglia da titolare e la fascia di capitano. Fisicità, ordine e corsa sono le qualità dello svizzero, che contro il centrocampo di Mourinho potrebbero tornare comodo, considerato che i giallorossi potrebbero presentarsi al Dall’Ara con il colosso Cristante, ma pure con l’incursore Bove e il regista Paredes, oltre che con Pellegrini sulla trequarti dietro a Belotti. L’alternativa è la riconferma di Moro, più abile in impostazione e palleggio, che potrebbe però essere inserito a partita in corso, quando il match potrebbe aprirsi maggiormente e le squadre allungarsi. Motta ci riflette e riflette pure sulla linea difensiva. Salerno ha confermato come Calafiori sia ormai un titolare inamovibile, anche per avere un giocatore in più in impostazione, specie contro squadre che giocano con una sola punta centrale. La Roma si presenterà a Bologna senza lo squalificato Lukaku e l’infortunato Dybala: senza l’argentino, tra l’altro, i giallorossi passano da una media di 2 punti a partita a 1 e non è un dettaglio.

Possibile quindi che Beukema e Lucumi si giochino l’altra maglia nel reparto centrale arretrato, con la certezza che chi riposerà si giocherà il passaggio del turno in Coppa Italia a Milano. A due giorni dal big match che vale il quarto posto solitario in classifica, è attorno a queste considerazioni che sembrano ruotare i dubbi di formazione rossoblù. Ferguson viaggia verso la riconferma sulla trequarti, con il tecnico che dovrebbe optare per il 4-2-3-1 e non tornare al 4-3-3 (con Fabbian) visto con Torino e Lecce, che pure pareggerebbe il numero di centrocampisti centrali dell’avversaria. Probabili conferme anche per Freuler in mediana, Posch a destra nella linea a 4 di difesa e Kristiansen a sinistra, anche se Lykogiannis, come Lucumi, scalpita per una maglia. A chiudere l’undici titolare, l’ex Skorupski tra i pali e Zirkzee di punta. In panchina torneranno Bonifazi e Corazza. In dubbio El Azzouzi e Orsolini, giocatori che però torneranno utili per ruotare uomini e gestire energie in vista anche di Inter e Atalanta, nel tour de force che sarà inaugurato dalla sfida con i giallorossi.