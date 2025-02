Bologna da urlo, con Castro-gol vola in semifinale di Coppa Italia

Bergamo, 4 febbraio 2025 – Bologna da urlo: sei in semifinale di Coppa Italia. A Bergamo, un capolavoro dei rossoblù, che stroncano l’Atalanta al Gewiss Stadium con un gol di Castro a dieci minuti dal novantesimo.

Tripudio nel settore ospiti, 1.400 in festa a cantare a squarciagola per tutta la partita e coi decibel sempre più in aumento nel finale, per una semifinale attesa 26 anni (l’ultima nel 1999).

Un successo storico, confezionato da Vincenzo Italiano e da un gruppo che ogni volta non smette di sorprendere, soprattutto in notti così. Al penultimo atto, i rossoblù attendono una tra Juventus ed Empoli (in campo il 26 febbraio), e poi di nuovo in campo ad aprile, per le semifinali su andata e ritorno.

Italiano sorprende un po’ tutti nell’undici di partenza, dove non ci sono ne Castro e ne Dominguez: spazio a Dallinga come punta centrale e Odgaard largo a destra. Davanti a Skorupski, confermatissimi Beukema e Lucumi, con ai lati Holm e Lykogiannis.

La prima chance è per la Dea e arriva al settimo. De Ketelaere scappa via sulla destra e calcia da buona posizione, potente ma centrale, con Skorupski che si rifugia in corner. Atalanta pericolosa in ripartenza, con Bellanova e Zappacosta sempre in agguato, il Bologna risponde con un paio di tentativi da fuori di Pobega e Odgaard, ma senza incidere.

Attorno alla mezz’ora, ancora De Ketelaere, questa volta in versione assist-man per Ederson, il brasiliano calcia, ma trova la deviazione di Lykogiannis ad evitare il peggio ai rossoblù. Prima dell’intervallo, tegola su Italiano e sul gruppo: Odgaard, dopo un recupero su Zappacosta, sente che qualcosa non va a livello muscolare e si ferma subito.

Fuori il danese e dentro Dominguez. Nel recupero, l’occasione più ghiotta del primo tempo per i rossoblù. Sterzata di Ndoye dalla destra in area a mettere a sedere Djimsiti, scarico a rimorchio per Pobega, che col sinistro però non riesce a far male. Subito ritmi alti nella ripresa, col Bologna tutt’altro che rinunciatario.

Al 60’, infatti, serve un grande intervento di Rui Patricio per salvare l’Atalanta. E’ ancora Ndoye a seminare panico sulla destra e a mettere nel mezzo, Dallinga raccoglie e offre a Pobega, che mastica un destro deviato in corner dal numero uno della Dea.

I rossoblù ne hanno di più, ma anche l’Atalanta c’è, e servono le prodezze di uno straordinario Skorupski a negare il vantaggio ai nerazzurri, salvando su Bellanova, Cuadrado e Maldini. E mentre Gasperini fa esordire l’ex Posch e Maldini, fresco innesto dal Monza, il Bologna passa. Minuto 80, punizione al bacio di Lykogiannis dalla trequarti, Castro, appena entrato, attacca la porta sul secondo palo e anticipa di testa Rui Patricio.

Primo pallone toccato e subito gol: un tripudio. L’argentino corre sotto al settore ospiti e viene travolto dagli abbracci, dei tifosi e dei compagni. Poi, altri 15 minuti di sofferenza, con i rossoblù bravi a gestire e a resistere agli assalti finali dell’undici di Gasperini. Marinelli fischia: è semifinale. Ed è un grande, grandissimo, Bologna.