Atletico Madrid interessato a Jhon Lucumi: il sogno del difensore è vincere la Coppa Italia con il Bologna

Torna a parlare Simone Rondanini, uno degli agenti di Jhon Lucumi: per confermare ai taccuini di tuttomercatoweb l’interesse dell’Atletico Madrid nei confronti del suo assistito. "Jhon ha ancora un anno di contratto con il Bologna. Ci sono club importanti in Europa che lo seguono da tempo. Atletico Madrid? Non sarebbe il primo colombiano a giocare lì e tradizionalmente hanno fatto molto bene. Sono sicuro che, per il suo livello, potrebbe imporsi in una squadra di quel calibro. La cosa più importante per lui adesso è restare concentrato su questo finale di stagione: stanno arrivando partite fondamentali e il suo sogno è vincere la Coppa Italia con il Bologna. Poi a fine stagione parleremo con il club e vedremo cosa succederà" . Sulle sue tracce anche Inter, Napoli e Milan, in Italia, mentre in Spagna a gennaio i media colombiani riportarono di un interessamento anche del Real Madrid. L’Atletico, però, ha sempre mandato al Dall’Ara i suoi scout per le partite di Champions ed è la squadra che lo ha seguito con più costanza tra le big europee.

m. g.